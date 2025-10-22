Eventi

San Michele Salentino, giovedì 30 ottobre convegno su “Puglia 2030: il turismo tra esperienze autentiche e progettualità condivisa”

mercoledì 22 ottobre 2025

La strategia turistica di San Michele Salentino avanza con una prospettiva chiara: costruire un percorso di crescita fondato su innovazione, collaborazione e valorizzazione del territorio. In questa direzione si inserisce il convegno “Puglia 2030: il turismo tra esperienze autentiche e progettualità condivisa”, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 19.00 presso l’oratorio parrocchiale di via Sacerdote Galetta.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, sarà un importante momento di confronto tra rappresentanti dei Comuni, istituzioni, operatori e professionisti del settore. Interverranno l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, il sindaco Giovanni Allegrini, l’assessora Angela Martucci, delegata all’organizzazione dell’evento, insieme a dirigenti di Pugliapromozione e a un tecnico della ASL, che illustrerà gli aggiornamenti normativi in materia di piscine. La manifestazione si concluderà con un percorso del gusto, dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche dei comuni limitrofi, arricchito dalla partecipazione del ballerino della Notte della Taranta Fabrizio Nigro.

L’obiettivo è condividere la strategia regionale che conduce dalla promozione alla vera governance del turismo, in una visione, oggi necessaria, che deve prevedere la collaborazione tra comuni per una valorizzazione del territorio unitaria, mirando così a creare un’offerta turistica integrata, al fine di rendere più forte e riconoscibile l’identità complessiva della nostra destinazione.

Il Comune di San Michele Salentino ha invitato i gestori delle oltre duecento strutture extralberghiere presenti sul territorio per dare vita a una rete di collaborazione tra pubblico e privato. Il dibattito approfondirà i nuovi strumenti legislativi e operativi che la Regione Puglia sta mettendo in campo per rafforzare il ruolo delle DMO nei vari territori. Sarà l’occasione per comprendere come formazione, supporto tecnico e pianificazione strategica possano rendere la nuova governance turistica un motore concreto di crescita, e non solo un modello teorico.

«Per noi, turismo significa accogliere persone che vogliono vivere, anche solo per un periodo, come viviamo noi tutto l’anno» ha dichiarato Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino. «Chi sceglie i nostri trulli o le nostre campagne cerca autenticità, e i dati di crescita lo confermano. Ora vogliamo estendere la presenza turistica lungo tutto l’anno. La condivisione e la collaborazione tra operatori rendono l’offerta più qualificata e il nostro territorio una destinazione sicura e accogliente».

«Abbiamo scelto di organizzare questo evento con la convinzione che ogni comune del nostro territorio debba sentirsi protagonista di una strategia comune» spiega l’assessora Angela Martucci. «Solo unendo le nostre forze e mostrando la ricchezza dei nostri monumenti, la vitalità dei nostri talenti e la bellezza delle nostre comunità potremo esprimere tutta la potenza di un territorio che vuole crescere. Siamo una squadra che conosce il valore della collaborazione e la forza delle regole: così puntiamo in alto, pronte e pronti a giocare un campionato che possiamo davvero vincere».

Durante la serata Michele Piccirillo, presidente Confesercenti Brindisi presenterà la prima edizione di “BTEP – Borsa del turismo extralberghiero pugliese” che si terrà al Castello Alfonsino di Brindisi dal 20 al 22 febbraio 2026. L’evento riunirà operatori dell’ospitalità, agenzie di viaggio, tour operator, buyer e istituzioni nazionali e internazionali, configurandosi come un appuntamento di riferimento per scoprire le nuove tendenze del turismo esperienziale e delineare il futuro dell’ospitalità extralberghiera in Puglia. 

Altri articoli
CisterninoSera
Cisternino, interventi AQP per migliorare la rete idrica: stop all’acqua il 28 ottobre
22/10/2025
L’Acquedotto Pugliese ha annunciato nuovi lavori di potenziamento della rete idrica nel Comune di Cisternino (BR). Gli interventi, finalizzati ...
BrindisiSera
Asl Brindisi: in funzione 40 bodycam con Optip per la sicurezza del personale del 118 e maggior trasparenza per i cittadini
22/10/2025
Sono entrate ufficialmente in funzione nella Asl di Brindisi quaranta bodycam, le telecamere indossabili che registrano audio e video, destinate agli ...
CisterninoSera
Orgoglio brindisino: la Vertical Gym stacca il biglietto per i Mondiali di Cesenatico e Città del Capo
22/10/2025
    Brindisi conquista l’accesso ai mondiali di danza aerea e pole dance che si terranno a Cesenatico l’1 e 2 Novembre (Danza ...
BrindisiSera
FIALS: “Caos parcheggi al Perrino, il personale è costretto a lasciare l’auto fuori. Necessario un intervento immediato”
22/10/2025
 FIALS denuncia la situazione ormai insostenibile dei parcheggi interni dell’Ospedale “Perrino”, dove i dipendenti sono ogni ...
OstuniSera
Valentina Palmisano: “Don Piero Suma è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Ostuni”
22/10/2025
<<Con la scomparsa di Don Piero Suma, Ostuni perde un punto di riferimento fondamentale. La nostra comunità è privata di un uomo ...
FasanoSera
"Non abbiate paura: siamo un’unica ondata biancazzurra” – La lettera aperta del presidente Ivan Ghilardi ai fasanesi
22/10/2025
In un momento di grande passione ma anche di riflessione per tutto l’ambiente biancazzurro, il presidente dell’US Città di Fasano, ...
cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce