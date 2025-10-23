Scuola

A Brindisi al via il corso retribuito “Digitalizzazione”, percorso GOL 1: un’opportunità concreta per chi vuole rimettersi in gioco

giovedì 23 ottobre 2025

BRINDISI – Sta per partire a Brindisi il corso gratuito GOL 1 “Digitalizzazione”, una grande opportunità per chi desidera acquisire nuove competenze informatiche e reinserirsi nel mondo del lavoro.

Il percorso, promosso dall’Ente di Formazione Pasternak e riconosciuto dalla Regione Puglia, prevede un rimborso orario di € 3,50 per ogni ora di frequenza.

 

Il corso “Digitalizzazione”, della durata di 60 ore, offre ai partecipanti una formazione pratica e aggiornata sulle competenze digitali oggi indispensabili in ogni ambito lavorativo: dall’uso del computer e dei principali software, alla gestione dei documenti elettronici, fino alla comunicazione online e alla sicurezza informatica.

Si tratta di un percorso pensato per rendere più facile e rapido l’inserimento nel mercato del lavoro, rispondendo alla crescente richiesta di figure capaci di utilizzare le tecnologie digitali in modo efficiente e professionale.

 

Il corso è rivolto a:

giovani fino a 29 anni e adulti over 55;

persone disoccupate o con basso reddito;

beneficiari di misure di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali;

soggetti fragili o in condizioni di svantaggio lavorativo o sociale.

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Ente Pasternak, in Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi.

 

Un progetto del programma GOL.

Il corso rientra nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dalla Regione Puglia.

L’iniziativa mira a potenziare le competenze digitali dei cittadini e a favorire percorsi di reinserimento lavorativo attraverso la formazione gratuita e personalizzata.

 

Iscrizioni aperte

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito:

www.borispasternak.it/avviso-gol

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 0831 1521506

Cellulare: 340 7593129

Email: info@borispasternak.it

