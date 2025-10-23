Turismo

Ostuni presenta il nuovo Piano Strategico del Turismo

giovedì 23 ottobre 2025

Il Comune di Ostuni invita la cittadinanza, gli operatori del settore, le istituzioni locali e gli organi di informazione a partecipare alla presentazione del Piano Strategico del Turismo, in programma lunedì 27 ottobre alle ore 16:00 presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città.

Il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per orientare lo sviluppo turistico della “Città Bianca” nei prossimi anni, ponendo al centro un modello di turismo sostenibile, autentico e di qualità, capace di valorizzare il territorio, la comunità locale e le sue eccellenze.

All’incontro interverranno il Sindaco Angelo Pomes, l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Niki Maffei, l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, l’assessore alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, la responsabile dell’Osservatorio Turismo di ARET PugliaPromozione, Mara Maggiore, il direttore generale di ARET PugliaPromozione, Luca Scandale, il dirigente degli Affari Generali del Comune di Ostuni, Giovanni Quartulli.

L’esperta in Destination Management e Marketing turistico, Flavia Fagotto, illustrerà le linee guida e le prospettive strategiche del piano.

“Essere una città bella e nota non basta più - dichiara l’assessore al turismo del Comune di Ostuni Niki Maffei - oggi il turismo richiede visione, competenza e strategia. Ostuni deve saper guardare oltre la stagione estiva e costruire un modello di accoglienza che parli di sostenibilità, identità e qualità. Il Piano Strategico nasce proprio con questo spirito: pensare insieme a un futuro turistico che sia coerente con ciò che siamo e con ciò che vogliamo diventare.”

L’evento sarà un’importante occasione di confronto e partecipazione tra amministrazione, cittadini, operatori e stampa, per condividere idee e obiettivi comuni e per definire, insieme, le azioni necessarie a rendere Ostuni sempre più competitiva e accogliente nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Altri articoli
BrindisiSera
“30 date per conoscere Brindisi”: un ricco calendario di visite guidate gratuite per scoprire la città
23/10/2025
Brindisi si racconta attraverso trenta appuntamenti gratuiti, pensati per turisti e residenti, che dal 31 ottobre all’11 gennaio offriranno ...
BrindisiSera
Brindisi, alla Casa di Quartiere Minimus la presentazione del libro “Vittoria, una madre sbagliata” di Anna Leo
23/10/2025
Il 25 ottobre alle ore 18.30 presso la Casa di Quartiere Minimus sara' presentato il libro "Vittoria una madre sbagliata", edito Il Raggio Verde di ...
BrindisiSera
M5S: "L’aeroporto di Brindisi sempre più isolato, il Salento paga un prezzo altissimo"
23/10/2025
 Il nuovo taglio dei collegamenti aerei tra Brindisi e Roma Fiumicino rappresenta l’ennesimo schiaffo a un intero territorio, quello del ...
OriaSera
Oria, lavori di Acquedotto Pugliese: sospensione idrica il 29 ottobre in alcune vie del centro abitato
23/10/2025
ORIA – Interventi in corso da parte di Acquedotto Pugliese (AQP) per migliorare il servizio idrico nella città di Oria. I lavori, ...
Mesagne
Mesagne, arrestato un uomo condannato per una serie di rapine tra Brindisi e Mesagne
23/10/2025
MESAGNE – Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre 2025, gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato ...
Ambiente
Riscaldamento globale: quanto tempo resisteranno i ghiacciai?
23/10/2025
 Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’austriaco ISTA e coadiuvato da Cnr-Isp e Cnr-Irsa ha sviluppato un modello ...
cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce