M5S: "L’aeroporto di Brindisi sempre più isolato, il Salento paga un prezzo altissimo"

Il nuovo taglio dei collegamenti aerei tra Brindisi e Roma Fiumicino rappresenta l’ennesimo schiaffo a un intero territorio, quello del Salento, che da anni subisce una politica di progressivo isolamento infrastrutturale.

Ridurre ulteriormente i voli da e per Brindisi significa penalizzare non solo i residenti, ma anche le imprese, il turismo, gli studenti e tutti coloro che ogni giorno devono spostarsi per lavoro, studio o salute.

Come se non bastasse, la diminuzione delle tratte comporta un drammatico aumento dei prezzi dei biglietti: le tariffe dei voli Brindisi-Roma hanno ormai raggiunto anche i 500 euro, mentre per raggiungere Milano si arriva addirittura a 600-700 euro. Prezzi inaccettabili, che rendono impraticabile il diritto alla mobilità e creano una discriminazione evidente tra cittadini del nord e del sud del Paese.

Il Salento non può essere trattato come una periferia dimenticata.

Il mancato potenziamento dei collegamenti aerei e la riduzione delle rotte da Brindisi stanno producendo un danno economico e sociale incalcolabile. È urgente che Aeroporti di Puglia, Regione Puglia e Ministero dei Trasporti intervengano immediatamente, ripristinando i collegamenti essenziali e attuando la continuità territoriale da tempo promessa ma mai realizzata.

Non è più tollerabile che per raggiungere la Capitale o il Nord Italia da Brindisi si debbano pagare cifre esorbitanti o affrontare viaggi interminabili.

Il diritto alla mobilità non può dipendere dalla disponibilità economica del singolo, né essere sacrificato in nome di scelte aziendali miopi o di logiche di mercato che penalizzano il Mezzogiorno.

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi chiede con forza un immediato confronto istituzionale e la definizione di un piano strutturale che garantisca ai cittadini del Salento collegamenti aerei accessibili, frequenti e stabili tutto l’anno.

Basta tagli. Basta isolamento. Il Salento ha diritto a pari dignità e opportunità.

Roberto Fusco capogruppo M5S Br

Pierpaolo Strippoli consigliere comunale M5S Br

Movimento 5 Stelle Brindisi.