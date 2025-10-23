“30 date per conoscere Brindisi”: un ricco calendario di visite guidate gratuite per scoprire la città

Brindisi si racconta attraverso trenta appuntamenti gratuiti, pensati per turisti e residenti, che dal 31 ottobre all’11 gennaio offriranno l’occasione di riscoprire la città e il suo territorio. È il risultato concreto del finanziamento ottenuto tramite il bando “Info-point Anno 2025” con il progetto Brindisi Mare d’Inverno, presentato dalla Commissione congiunta di Marketing Territoriale e Turismo.

Presieduta dai consiglieri Mario Borromeo e Luca Tondi, la Commissione ha illustrato il programma di visite guidate che si snoderanno tra percorsi tematici, itinerari storici e iniziative speciali. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, religioso e paesaggistico brindisino, rendendolo accessibile a un pubblico ampio e variegato.

> “Abbiamo ottimizzato la distribuzione degli appuntamenti concentrando un maggior numero di visite nei weekend e durante le festività, per permettere a una più ampia platea possibile di partecipare,” ha spiegato Giuliana Tedesco, vicesindaca e assessora al Turismo. “La collaborazione con l’Associazione Le Colonne ha inoltre consentito di diversificare i percorsi, con un’attenzione particolare ai più giovani.”

Le 30 visite guidate, organizzate insieme all’Associazione Le Colonne, toccheranno alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Si partirà il 31 ottobre con “Halloween per le vie del centro storico”, un percorso serale da Piazza Vittoria all’ex Convento delle Scuole Pie, per concludere l’11 gennaio con “Brindisi: l’acqua, la fede e il sapere”, itinerario che attraversa le Colonne Romane, Palazzo Granafei Nervegna e San Pietro degli Schiavoni.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione sul sito www.pastpuglia.it o tramite l’app Past Puglia. Tutte le visite includono indicazioni sull’accessibilità dei luoghi. Informazioni e assistenza sono disponibili presso l’InfoPoint di Palazzo Nervegna e la Palazzina Belvedere.

L’Amministrazione comunale ha evidenziato come il progetto rientri in una più ampia strategia di promozione e accoglienza turistica. Il contributo della comunità e dei commercianti, in termini di decoro urbano e ospitalità, rappresenta un tassello fondamentale per consolidare Brindisi come meta turistica tutto l’anno.

Il potenziamento dell’InfoPoint cittadino non si ferma qui: nei prossimi mesi saranno introdotte mappe interattive dinamiche e navigabili, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta della città in modo innovativo. Il Comune monitorerà costantemente i risultati dell’iniziativa per garantirne l’efficacia e la continuità.

L'elenco degli eventi:

OTTOBRE 2025

VENERDÌ 31 OTTOBRE ORE 17

Halloween per le vie del centro storico - GUIDA ANNAMARIA MITA

"Dolcetti, giochini e scherzetti..." - Visita guidata in maschera (per bambini dai 6 ai 12 anni)

Percorso: da Piazza Vittorio Emanuele II al quartiere Sciajbiche, il rione marinaro della città

NOVEMBRE 2025

SABATO 1 NOVEMBRE ORE 18

Brindisi: l'acqua, la fede e il sapere - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Visita guidata tematica

Percorso: Piazza della Vittoria, Fontana De Torres, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Ex Convento Santa Chiara

DOMENICA 2 NOVEMBRE ORE 11.30

Luoghi sacri e di culto - GUIDA GIUSEPPE GRECO

Percorso: Tempio di San Giovanni al Sepolcro, Duomo, Chiesa di San Paolo

SABATO 8 NOVEMBRE ORE 18

Decennale... la Brindisi fascista - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: da Piazza V. Parena, alle facciate degli storici Palazzi Montenegro, Scinfolmora, Leanza (affaccio esterno), alla Stazione Marittima

DOMENICA 9 NOVEMBRE ORE 11.30

La Brindisi Antica - GUIDA GIUSEPPE GRECO

Percorso: Via Colonne, Area di scavo San Pietro degli Schiavoni, Sala del Capitello, Colonne Romane

SABATO 15 NOVEMBRE ORE 18

L'archeologo racconta... "Uno sguardo sulla Messapia" - GUIDA LAURA SANTOVITO

Luogo: Collezione Archeologica Faldetta - Palazzina del Belvedere

DOMENICA 16 NOVEMBRE ORE 11.30

Alla ricerca del romanzo: San Pietro degli Schiavoni - GUIDA ANNAMARIA MITA

VISITA GUIDATA RIVOLTA AI BAMBINI

Percorso: da Piazza Vittorio Emanuele II al quartiere Sciabiche

SABATO 22 NOVEMBRE ORE 18

La Brindisi Romana - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: Piazza Duomo, Portigliolo, Colonne Romane, Palazzo Nervegna, San Pietro degli Schiavoni, Scavi di Via Casimiro

DOMENICA 23 NOVEMBRE ORE 11.30

Collezione "Il tempietto" - GUIDA ANNAMARIA MITA

Luogo: Palazzo Granafei

SABATO 29 NOVEMBRE ORE 18

L'archeologo racconta - GUIDA LAURA SANTOVITO

Luogo: Museo Ribezzo

DOMENICA 30 NOVEMBRE ORE 11.30

Sulle tracce dell'antica Brundisium - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: Colonne Romane, Palazzo Nervegna, Scavi Via Casimiro, San Pietro degli Schiavoni e Piazza Mercato

DICEMBRE 2025

VENERDÌ 5 DICEMBRE ORE 18

Lungo i cordi della città di Brindisi - GUIDA ANNAMARIA MITA

Percorso: da Piazza della Vittoria a Via Venezia

SABATO 6 DICEMBRE ORE 18

Storie dal sottosuolo. "A spasso con l'archeologo" - GUIDA LAURA SANTOVITO

Percorso: le Case Romane di Brindisi/scavi di San Pietro degli Schiavoni

DOMENICA 7 DICEMBRE ORE 11.30

Luoghi sacri e di culto - GUIDA GIUSEPPE GRECO

Percorso: Tempio di San Giovanni al Sepolcro, Duomo, Chiesa di San Paolo

LUNEDÌ 8 DICEMBRE ORE 10.30

La città del presepe - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: da Piazza Vittoria a Via San Lorenzo

VENERDÌ 12 DICEMBRE ORE 18

Brindisi, la città sull'acqua - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: Piazza Vittorio Emanuele II, Monumento al Marinaio, Calvario

SABATO 13 DICEMBRE ORE 18

La Brindisi Spagnola - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: da Piazza V. Parena, alle facciate degli storici Palazzi Montenegro, Scinfolmora, Leanza e Mezzacapo sino alla Fontana De Torres

DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 11.30

La Toponomastica - Le vie della città di Brindisi:

Un intreccio tra storia e leggenda - GUIDA GIUSEPPE GRECO

Percorso: da Piazza Vittoria alla Chiesa di San Benedetto

SABATO 20 DICEMBRE ORE 18

Brindisi Romana, La Brindisi Romana - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: Piazzetta Vittorio, Colonne Romane, Palazzo Nervegna, San Pietro degli Schiavoni, Scavi di Via Casimiro

DOMENICA 21 DICEMBRE ORE 11.30

Brindisi nel Seicento: l'acqua, la fede e il sapere - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: Piazza della Vittoria, Fontana De Torres, Chiesa di San Lorenzo, Ex Convento delle Scuole Pie

VENERDÌ 26 DICEMBRE ORE 18

Le vie della carità - GUIDA ANNAMARIA MITA

Percorso: Via Santa Lucia, Santa Annunziata

SABATO 27 DICEMBRE ORE 18

Storie dal sottosuolo. "A spasso con l'archeologo" - GUIDA LAURA SANTOVITO

Percorso: le Case Romane di Brindisi/scavi di San Pietro degli Schiavoni

DOMENICA 28 DICEMBRE ORE 11.30

"Sulle tracce dell'antica Brundisium" - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: Colonne Romane, Palazzo Nervegna, scavi Via Casimiro, S. Pietro degli Schiavoni e Piazza Mercato

LUNEDÌ 29 DICEMBRE ORE 10.30

Brindisi "a misura di ragazzi" - GUIDA GIUSEPPE GRECO

VISITA GUIDA PER BAMBINI 8-13 ANNI

Percorso: Area Archeologica di San Pietro degli Schiavoni, Palazzo Granafei-Nervegna, Tempio di San Giovanni al Sepolcro

GENNAIO 2026

VENERDÌ 2 GENNAIO ORE 17

Brindisi nel Seicento - L'acqua, la fede e il sapere - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: Piazza della Vittoria, Fontana De Torres, Chiesa di San Lorenzo, Ex Convento delle Scuole Pie

SABATO 3 GENNAIO ORE 17

L'Archeologo racconta... "Uno sguardo sulla Messapia" - GUIDA LAURA SANTOVITO

Luogo: Collezione Archeologica Faldetta - Palazzina del Belvedere

DOMENICA 4 GENNAIO ORE 11.30

Brindisi "a misura di ragazzi" - GUIDA GIUSEPPE GRECO

VISITA GUIDA PER BAMBINI 8-13 ANNI

Percorso: Area Archeologica di San Pietro degli Schiavoni, Palazzo Granafei-Nervegna, Tempio di San Giovanni al Sepolcro

MARTEDÌ 6 GENNAIO ORE 17

Epifania tra il centro storico di Brindisi - GUIDA ANNAMARIA MITA

Percorso: Piazza Vittorio Emanuele II

SABATO 10 GENNAIO ORE 17

Decennale... la Brindisi Spagnola - GUIDA LUANA CONVERTINO

Percorso: da Piazza S. Teresa, alle facciate degli storici Palazzi Montenegro, Scinfolmora, Leanza e Mezzacapo sino alla Fontana De Torres

DOMENICA 11 GENNAIO

Brindisi: l'acqua, la fede e il sapere - GUIDA DANIELA LA FAUCI

Percorso: Colonne Romane, Palazzo Granafei-Nervegna, San Pietro degli Schiavoni