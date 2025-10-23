Lavoro

A Brindisi al via il corso retribuito “Contabilità”, percorso GOL 2: un’opportunità concreta per chi vuole rimettersi in gioco

giovedì 23 ottobre 2025

BRINDISI – Sta per partire a Brindisi il corso gratuito GOL 2 “Contabilità”, una grande opportunità per chi desidera acquisire competenze amministrative e contabili e reinserirsi nel mondo del lavoro.

Il percorso, promosso dall’Ente di Formazione Pasternak e riconosciuto dalla Regione Puglia, prevede un rimborso orario di € 3,50 per ogni ora di frequenza.

 

Il corso “Contabilità”, della durata di 60 ore, offre ai partecipanti una formazione pratica e aggiornata sulle principali attività amministrative e contabili: dalla registrazione delle operazioni economiche, alla gestione della prima nota, fino all’elaborazione di documenti fiscali e contabili e all’uso dei principali software gestionali d’impresa.

Si tratta di un percorso pensato per facilitare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, rispondendo alla crescente richiesta di figure con competenze amministrative e gestionali di base, indispensabili in aziende, studi professionali e realtà del terzo settore.

 

Il corso è rivolto a:

- giovani fino a 29 anni e adulti over 55;

- persone disoccupate o con basso reddito;

- beneficiari di misure di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali;

- soggetti fragili o in condizioni di svantaggio lavorativo o sociale.

 

Le lezioni si terranno presso la sede dell’Ente Pasternak, in Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi.

 

Il corso rientra nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dalla Regione Puglia.

L’iniziativa mira a potenziare le competenze professionali dei cittadini e a favorire percorsi di reinserimento lavorativo attraverso la formazione gratuita e personalizzata.

 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito:

www.borispasternak.it/avviso-gol

 

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 0831 1521506

Cellulare: 340 7593129

Email: info@borispasternak.it

