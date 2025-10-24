Eventi

Il Castello Normanno di Mesagne ospita L orto in un piatto un viaggio tra arte storia e gusto sostenibile

venerdì 24 ottobre 2025

Mesagne Br La citta di Mesagne si prepara ad accogliere un ricco calendario di iniziative culturali e di promozione territoriale che dal 15 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 animeranno il Castello Normanno il centro storico e le aree limitrofe Il programma frutto dell impegno per la valorizzazione del patrimonio locale si apre con un evento che fonde cultura gastronomica e sostenibilita ambientale

 

Il prossimo 26 ottobre alle ore 10 00 l Atrio coperto del Castello Normanno fara da cornice a L orto in un piatto L iniziativa consiste in una speciale esperienza di degustazione organizzata in collaborazione con l agrobistrot locale Hortus pensata per esaltare i sapori della terra pugliese

 

L evento prevede una degustazione mirata di prodotti agricoli coltivati nella provincia con un attenzione rigorosa al rispetto dell ambiente delle tradizioni agricole e della stagionalita La sessione non sara solo un momento conviviale ma includera anche una spiegazione approfondita sulle proprieta organolettiche degli alimenti a chilometro zero sottolineando l importanza cruciale del loro consumo per la salute e per l economia locale

 

L appuntamento del 26 ottobre rientra in un piu vasto ciclo di attivita di animazione sul posto promosse e curate dall Info Point di Mesagne Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita in quanto finanziate nell ambito del P O C Puglia 2021 2027 Area tematica 3 Competitivita imprese Linea di intervento 3 2 Turismo e ospitalita e rientrano nell Avviso per il potenziamento e la qualificazione degli info point turistici della rete regionale

 

Per informazioni e prenotazioni relative alla partecipazione e possibile contattare i numeri 3291668064 anche via WhatsApp o 0831 732285

 

