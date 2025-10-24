Attualità

Cambio al vertice del Comando Militare Esercito “Puglia”

venerdì 24 ottobre 2025

Passaggio di consegne tra il Colonnello Rosa e il parigrado Notarfrancesco

Bari, 24 ottobre 2025. Si è svolta oggi, all’interno della Caserma “Picca”, la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando Militare Esercito “Puglia”, tra il Colonnello Enrico Rosa e il Colonnello Arcangelo Notarfrancesco.

Dopo la deposizione di una corona presso il monumento dedicato ai Caduti, nel corso dell’evento il Comandante del Comando Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio, ha ringraziato il Colonnello Rosa per il prezioso lavoro svolto, per la dedizione mostrata in ogni occasione e per i risultati ottenuti. Inoltre, nell’augurare buon lavoro al Colonnello Notarfrancesco, ha sottolineato l’importanza che i Comandi Territoriali rivestono per le comunità locali, rappresentando l’interfaccia principale tra l’Esercito Italiano e i cittadini.

Il CME Puglia è transitato alle dipendenze del nuovo Comando Territoriale Nazionale nell’ambito della riorganizzazione del Nuovo Modello Esercito con l’obiettivo di portare la Forza Armata sempre più vicino ai cittadini e alle amministrazioni locali. È una scelta che punta sulla sicurezza e sul benessere del territorio, rafforzando la collaborazione con le Regioni e le autorità locali.

OCCHIELLO: Durante la cerimonia sono stati resi gli onori ai caduti di tutte le guerre e delle missioni di pace.  

 

