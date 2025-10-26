Regionali 2025: la sfida per la Puglia entra nel vivo. Tutti i candidati della provincia di Brindisi

La corsa verso le Elezioni Regionali 2025 in Puglia si accende anche nel territorio brindisino, dove i principali schieramenti hanno ufficializzato le proprie liste. Quattro i candidati alla presidenza – Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Sabino Mangano e Ada Donno – ciascuno sostenuto da una fitta rete di nomi e movimenti che si contenderanno la fiducia degli elettori il prossimo [inserire data del voto].

Di seguito, l’elenco completo dei candidati in provincia di Brindisi, suddivisi per coalizione e lista.

Candidato Presidente: Antonio Decaro

Partito Democratico:

Toni Matarrelli, Maurizio Bruno, Isabella Lettori, Antonella Vincenti, Fabio Giorgino.

Movimento 5 Stelle:

Roberto Fusco, Claudia Morini, Chiara Pizzuto, Monica Casale, Bartolomeo D’Amico.

Alleanza Verdi – Sinistra:

Nichi Vendola, Riccardo Rossi, Chiara Marinelli, Caterina Marini, Rosa Parisi.

Per la Puglia:

Fabiano Amati, Mauro Vizzino, Raffaella Palumbo, Greta Sacco, Erminia Monteduro.

Avanti Popolari:

Alessandro Leoci, Giuseppe Tanzarella, Antonella Turco, Umberto Ribezzi, Federica Renna.

Decaro Presidente:

Carmelo Grassi, Tommaso Gioia, Giulio Gazzaneo, Daniela Capone, Isabella Vitale.

---

Candidato Presidente: Luigi Lobuono

Forza Italia:

Livia Antonucci, Pasquale Luperti, Mario Schena, Alessio Curto, Maria Elena Mauro.

Fratelli d’Italia:

Luigi Caroli, Massimiliano Oggiano, Antonio Scianaro, Elena Marrazzi, Chiara Saracino.

Lega:

Vittorio Zizza, Ercole Saponaro, Antonella Palmisano, Giuliana Giannone, Giovanni Iurlaro.

Noi Moderati:

Angela Masilla, Nicola Di Pierro, Antonio Luigi Palmisano, Francesca Ozza, Luigi Morgante.

---

Candidato Presidente: Sabino Mangano

Alleanza Civica per la Puglia:

Gianluca Bucci, Nicola Verde, Marcello Cocco, Daniela Orsini, Anna detta Annamaria De Matteis.

---

Candidato Presidente: Ada Donno

Puglia Pacifista e Popolare:

Fabio Massimo Foscarini, Dario Longo, Giovanna Montrone, Duilio Cosimo Romanelli, Barbara Toma.