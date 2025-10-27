Lavoro

Festival del Lavoro del Salento al via: 58 offerte e 355 posti disponibili nei Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia

lunedì 27 ottobre 2025

BRINDISI – 27 ottobre 2025. Parte oggi il Festival del Lavoro del Salento, l’iniziativa promossa da Arpal Puglia che, fino al 7 novembre, animerà le province di Brindisi e Lecce con incontri, convegni e attività dedicate al tema dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro.

 

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione si inserisce nel progetto “Il Camper del Lavoro”, realizzato in collaborazione con Consorzio Mestieri Puglia, Cefas e Sale della Terra. Un’occasione di dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini per riflettere sulle sfide del mondo del lavoro contemporaneo: dalla lotta al caporalato all’inclusione delle persone con disabilità e dei migranti, fino al contrasto allo spopolamento e alla valorizzazione dei talenti locali.

 

Il programma completo del Festival è disponibile al link: https://tinyurl.com/4pwsw22t

 

“AperiJob” e convegni per il mondo del lavoro

 

Durante il Festival si terranno dieci incontri “AperiJob”, dedicati ai nuovi servizi per le imprese offerti da Arpal Puglia. Gli appuntamenti, organizzati nei Centri per l’Impiego, coinvolgeranno imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti e rappresentanti delle associazioni di categoria.

 

Sono inoltre previsti sei convegni di approfondimento sulle principali tematiche occupazionali. A Brindisi, il 5 novembre alle ore 10, nella sede regionale di via Torpisana 114, sarà presentato il rapporto Arpal “Il mercato del lavoro in Puglia: caratteristiche, dinamiche e fabbisogni occupazionali 2025-2028”.

 

Tra i relatori: Gianfranco Viesti (Università di Bari), Vincenzo Cesareo (Camera di Commercio Brindisi-Taranto), Massimo Di Cesare (CGIL Brindisi), Luigi Spinzi (CISL Taranto-Brindisi) e Gianluca Facecchia (UIL FPL). I lavori saranno moderati da Marta Basile, dirigente Arpal Puglia, e conclusi dal direttore Gianluca Budano. La partecipazione è libera e gratuita.

 

Il Camper del Lavoro torna nei comuni del Brindisino

 

Dal 27 al 31 ottobre, il Camper del Lavoro di Arpal Puglia farà tappa a San Vito dei Normanni, Mesagne, Latiano e Torre Santa Susanna, portando i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori.

 

Il progetto mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche nelle aree periferiche, offrendo consulenza personalizzata su orientamento, redazione del curriculum, formazione e incentivi per l’assunzione. L’iniziativa rientra tra le azioni di contrasto al caporalato e di promozione della legalità e dell’inclusione sociale.

 

42° Report settimanale: 58 annunci e 355 posti disponibili

 

Il nuovo 42° report dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, consultabile online (https://rb.gy/n66xpv), registra 58 annunci di lavoro attivi per un totale di 355 figure ricercate sul portale regionale LavoroXTe (https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/).

 

Il settore turismo e ristorazione guida la classifica con 277 posizioni aperte, seguito dal commercio (34 posti) e dai servizi alla persona e edilizia (8 ciascuno). Seguono assicurativo (5), metalmeccanico e logistica (4), trasporti ed elettromeccanico (3), oltre ad opportunità in contabilità, artigianato, tessile, grafica e comunicazione, alimentare e agricoltura.

 

Il report include anche offerte di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, oltre ai corsi per diplomati e disoccupati e ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

 

Come restare aggiornati

 

Tutte le offerte sono pubblicate sul portale LavoroXTe Puglia, dove è possibile candidarsi tramite SPID. Per restare informati su eventi e opportunità, Arpal Puglia invita a seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” e a consultare il portale Sintesi Brindisi e i profili Google dei singoli CPI.

 

I Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

