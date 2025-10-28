Auto in fiamme nella notte a San Pietro Vernotico: indagano i Carabinieri

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta intorno alle 04:10 di questa mattina in via Campania, a San Pietro Vernotico, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

All’arrivo dei soccorsi, le fiamme avevano già avvolto completamente il veicolo, rendendo necessario un tempestivo intervento per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’area.

L’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha provocato danni ingenti, distruggendo l’auto e danneggiando la facciata di un’abitazione vicina, oltre a compromettere una linea elettrica e una tubazione del gas.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, è stato scongiurato il rischio di conseguenze più gravi, soprattutto a causa del potenziale pericolo legato alla condotta del gas danneggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per stabilire la natura dell’incendio.