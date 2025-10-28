Sport

Valtur Brindisi, l’ex Esposito: “A Verona serviranno mentalità e approccio giusti”

martedì 28 ottobre 2025

Il campionato di Serie A2 non si ferma: dopo appena pochi giorni dall’ultimo turno, è già tempo di tornare in campo per un nuovo appuntamento infrasettimanale.

 L’anticipo dell’ottava giornata propone una sfida di alta classifica tra Tezenis Verona e Valtur Brindisi, due squadre ambiziose che puntano a recitare un ruolo da protagoniste nella stagione.

Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta. Verona ha faticato in attacco nel ko esterno contro la Fortitudo Bologna, fermandosi a soli 47 punti. Brindisi, invece, ha incassato la prima battuta d’arresto casalinga contro una Forlì rimaneggiata ma combattiva, capace di espugnare il PalaPentassuglia.

La palla a due è fissata per martedì 28 ottobre alle ore 20:30 al Pala AGSM AIM di Verona.

Nelle file brindisine sarà assente Andrea Mabor Dut Biar, mentre restano in dubbio le presenze di Gabriele Miani e Blake Francis.

Protagonista atteso e grande ex della serata sarà Ethan Esposito, che con la maglia scaligera ha vissuto due stagioni importanti. Nel 2023/24 contribuì al raggiungimento della semifinale playoff con medie di 10.8 punti e 6 rimbalzi; nella scorsa annata, chiusa a 12 punti e 5.3 rimbalzi di media, si è guadagnato la chiamata in Serie A con Varese.

In campo anche un altro ex Verona, Zach Copeland, oggi in biancazzurro, che nella seconda parte della passata stagione si era imposto come uno dei migliori realizzatori della categoria (16.5 punti, 3.3 rimbalzi e 2.4 assist a gara).

A completare la lista degli ex figura Marco Spanghero, visto a Brindisi nel 2016/17 sotto la guida di coach Meo Sacchetti, con cui sfiorò i playoff e disputò le Final Eight di Coppa Italia a Rimini.

 

Alla vigilia della partita, Ethan Esposito ha espresso le proprie sensazioni: “Quella di Verona sarà sicuramente una partita importante per tutto il gruppo. Dopo la sconfitta casalinga con Forlì dobbiamo resettare e presentarci con la mentalità giusta per affrontare una squadra pericolosa come Verona. Sarà fondamentale l’approccio e tornare subito sulla strada giusta. Ho tanti ricordi positivi di Verona: sono stati due anni importanti, sia dal punto di vista umano che sportivo. Sarà bello rivedere volti familiari e salutare i tifosi”.

Il match sarà trasmesso in diretta martedì 28 ottobre alle ore 20:30 su LNP Pass (piattaforma web e app iOS/Android: https://lnppass.legapallacanestro.com).

Diretta radiofonica su Radio Ciccio Riccio e replica televisiva mercoledì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), media partner del gruppo editoriale Distante.

 

|  Immagine di repertorio. | 

