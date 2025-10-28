Attualità

Il brindisino Stefano Bono presenta “MediCina – Il Secondo Cervello”: quando la cultura incontra la solidarietà

martedì 28 ottobre 2025

Un ponte tra Oriente e Occidente, tra scienza e umanità. È questo il messaggio che ha attraversato la serata del 25 ottobre presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, all’interno dell’ex Convento delle Scuole Pie di Brindisi, dove il dottor Stefano Bono ha presentato il suo libro “MediCina – Il Secondo Cervello”.

L’evento, organizzato dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito del programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e del progetto Statio Peregrinorum, ha fatto parte delle rassegne culturali “Pagine Erranti” e “Brindisi città che legge”. L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club International Brindisi e dal Leo Club Virgilio Brindisi, a conferma della sinergia tra mondo associativo, cultura e solidarietà.

A dialogare con l’autore è stata la giornalista Anna Consales, mentre tra gli interventi si sono alternati Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, Alfonso Baldassarre, presidente del Lions Club Brindisi, Giulia Balsamo, presidente del Leo Club Virgilio Brindisi, e Carmen De Stasio, saggista, critica e socia Lions.

Brindisino d’origine ma cittadino del mondo per vocazione, Stefano Bono ha vissuto per molti anni a Taiwan, che considera la sua seconda patria. Professionista instancabile e appassionato, è il primo agopuntore italiano certificato N.A.D.A. (National Acupuncture Detox Association), un riconoscimento di prestigio internazionale. La sua ricerca si concentra sul benessere umano e sull’equilibrio tra corpo e mente attraverso un approccio integrato e consapevole.

Nel suo volume “MediCina – Il Secondo Cervello”, Bono esplora il ruolo del nervo vago, il principale collegamento tra il cervello e il sistema nervoso enterico, noto come “secondo cervello”. Attraverso studi scientifici e riflessioni personali, l’autore accompagna il lettore in un viaggio affascinante tra neuroscienza, fisiologia e benessere olistico, spiegando come il corretto funzionamento di questo sistema influisca profondamente sulla salute fisica ed emotiva.

Ma la serata non è stata solo un incontro letterario: è stata anche un gesto concreto di solidarietà. L’intero ricavato dell’evento è stato infatti devoluto alla Fondazione “Basic Human Needs”, che sostiene progetti educativi e di assistenza per i bambini di Varanasi, in India.

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato con entusiasmo a questo momento di confronto e riflessione, in cui cultura, scienza e altruismo si sono intrecciati in un dialogo autentico. Ancora una volta, Brindisi si conferma città di cultura e di valori, capace di promuovere iniziative che uniscono mente e cuore.

 

La registrazione completa dell’evento è disponibile al link: https://youtu.be/O7KDK_5zNJ0

