Attualità

Da Brindisi all’Arabia: nasce il “Dream of the Desert”, il treno dei sogni made in Italy

martedì 28 ottobre 2025

BRINDISI – Dal porto che un tempo apriva le vie del Mediterraneo ai cantieri dove oggi si costruiscono meraviglie su rotaia: Brindisi si conferma crocevia di talento, innovazione e arte manifatturiera. È qui, insieme a Bergamo, che ha preso forma il “Dream of the Desert”, il primo treno di lusso italiano realizzato per l’Arabia Saudita — un autentico capolavoro del design e dell’ingegneria che porta la firma del gruppo Arsenale in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR).

 

Un treno che è un gioiello su rotaie

Presentato in anteprima alla Future Investment Initiative (FII9) di Riad, il convoglio rappresenta uno dei progetti simbolo del piano Vision 2030, con cui il Regno saudita punta a diversificare l’economia e ad aprirsi al turismo di alto profilo. Il “Dream of the Desert” sarà un hotel a cinque stelle in movimento, con 31 suite di lusso — di cui due presidenziali —, due ristoranti stellati, una lounge privata e servizi personalizzati per soli 66 passeggeri.

Ogni dettaglio racconta l’eccellenza italiana: dai vetri di Murano alle boiserie in legno pregiato, dalle tappezzerie artigianali alle cromature lucenti forgiate con cura nei laboratori pugliesi. Gli interni, firmati dalla designer libanese Aline Asmar d’Amman, fondono l’eleganza italiana con suggestioni arabe: tonalità della sabbia, verde oasi e motivi ispirati alle dune e al cielo del deserto.

 

Il contributo di Brindisi: passione e maestria

 

Brindisi ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione delle carrozze e delle strutture principali del convoglio, lavorando con precisione e con la dedizione tipica della tradizione industriale e artigianale pugliese. Nei capannoni dove un tempo si costruivano navi e componenti per l’aerospazio, oggi si forgiano simboli di lusso e di tecnologia avanzata

Un orgoglio per la città e per tutto il Mezzogiorno: il “made in Brindisi” dimostra ancora una volta di poter competere ai massimi livelli, contribuendo a un progetto che unisce innovazione, design e visione internazionale.

 

Dalle officine italiane alle dune saudite

l treno partirà ufficialmente nel 2026, percorrendo oltre 1.300 chilometri tra Riad e Al Jouf. Il viaggio attraverserà paesaggi mozzafiato e località solitamente inaccessibili, offrendo un’esperienza esclusiva tra cultura, gastronomia e comfort estremo.

 

Dietro le quinte, l’Italia – e Brindisi in particolare – mostra ancora una volta la propria capacità di trasformare la meccanica in arte, la tecnologia in emozione.

 

Orgoglio brindisino: un sogno che viaggia nel deserto

 

Il “Dream of the Desert” non è soltanto un treno. È una vetrina itinerante dell’eccellenza italiana, un ambasciatore su rotaie che porterà nel mondo la firma discreta ma inconfondibile di una città del Sud capace di sognare in grande.

Da Brindisi parte il treno dei sogni. E questa volta, quei sogni corrono davvero verso il futuro.

Altri articoli
BrindisiSera
Provincia di Brindisi: approvati gli interventi per ambiente e sicurezza stradale. Il Presidente F.F. Ventrella: "Proseguiamo nel solco del lavoro avviato"
28/10/2025
La Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento del Piano Provinciale di Attuazione (PTA) del Programma Regionale per la Tutela ...
Villa CastelliSer..
“Truffatori avvisati, anziani armati di buon senso! A Villa Castelli i Carabinieri insegnano come non cascarci”
28/10/2025
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei ...
BrindisiSera
ANCE Brindisi: la sentenza del TAR Lazio rafforza il principio di risultato nel PNRR e consente l’uso dei ribassi di gara per le varianti
28/10/2025
Una recente sentenza del TAR Lazio (Sez. III bis, n. 17793 del 16 ottobre 2025) segna un passaggio importante nella gestione delle opere finanziate ...
BrindisiSera
Il brindisino Stefano Bono presenta “MediCina – Il Secondo Cervello”: quando la cultura incontra la solidarietà
28/10/2025
Un ponte tra Oriente e Occidente, tra scienza e umanità. È questo il messaggio che ha attraversato la serata del 25 ottobre presso la ...
SanDonaciSera
San Donaci investe 600mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade
28/10/2025
La Giunta comunale di San Donaci ha approvato un piano di interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria, per un valore complessivo ...
BrindisiSera
Valtur Brindisi, l’ex Esposito: “A Verona serviranno mentalità e approccio giusti”
28/10/2025
Il campionato di Serie A2 non si ferma: dopo appena pochi giorni dall’ultimo turno, è già tempo di tornare in campo per un nuovo ...
cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce