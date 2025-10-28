Da Brindisi all’Arabia: nasce il “Dream of the Desert”, il treno dei sogni made in Italy

BRINDISI – Dal porto che un tempo apriva le vie del Mediterraneo ai cantieri dove oggi si costruiscono meraviglie su rotaia: Brindisi si conferma crocevia di talento, innovazione e arte manifatturiera. È qui, insieme a Bergamo, che ha preso forma il “Dream of the Desert”, il primo treno di lusso italiano realizzato per l’Arabia Saudita — un autentico capolavoro del design e dell’ingegneria che porta la firma del gruppo Arsenale in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR).

Un treno che è un gioiello su rotaie

Presentato in anteprima alla Future Investment Initiative (FII9) di Riad, il convoglio rappresenta uno dei progetti simbolo del piano Vision 2030, con cui il Regno saudita punta a diversificare l’economia e ad aprirsi al turismo di alto profilo. Il “Dream of the Desert” sarà un hotel a cinque stelle in movimento, con 31 suite di lusso — di cui due presidenziali —, due ristoranti stellati, una lounge privata e servizi personalizzati per soli 66 passeggeri.

Ogni dettaglio racconta l’eccellenza italiana: dai vetri di Murano alle boiserie in legno pregiato, dalle tappezzerie artigianali alle cromature lucenti forgiate con cura nei laboratori pugliesi. Gli interni, firmati dalla designer libanese Aline Asmar d’Amman, fondono l’eleganza italiana con suggestioni arabe: tonalità della sabbia, verde oasi e motivi ispirati alle dune e al cielo del deserto.

Il contributo di Brindisi: passione e maestria

Brindisi ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione delle carrozze e delle strutture principali del convoglio, lavorando con precisione e con la dedizione tipica della tradizione industriale e artigianale pugliese. Nei capannoni dove un tempo si costruivano navi e componenti per l’aerospazio, oggi si forgiano simboli di lusso e di tecnologia avanzata

Un orgoglio per la città e per tutto il Mezzogiorno: il “made in Brindisi” dimostra ancora una volta di poter competere ai massimi livelli, contribuendo a un progetto che unisce innovazione, design e visione internazionale.

Dalle officine italiane alle dune saudite

l treno partirà ufficialmente nel 2026, percorrendo oltre 1.300 chilometri tra Riad e Al Jouf. Il viaggio attraverserà paesaggi mozzafiato e località solitamente inaccessibili, offrendo un’esperienza esclusiva tra cultura, gastronomia e comfort estremo.

Dietro le quinte, l’Italia – e Brindisi in particolare – mostra ancora una volta la propria capacità di trasformare la meccanica in arte, la tecnologia in emozione.

Orgoglio brindisino: un sogno che viaggia nel deserto

Il “Dream of the Desert” non è soltanto un treno. È una vetrina itinerante dell’eccellenza italiana, un ambasciatore su rotaie che porterà nel mondo la firma discreta ma inconfondibile di una città del Sud capace di sognare in grande.

Da Brindisi parte il treno dei sogni. E questa volta, quei sogni corrono davvero verso il futuro.