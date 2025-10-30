Cultura

Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto

giovedì 30 ottobre 2025

BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica della Puglia. Mel Gibson ha scelto la Riserva naturale di Torre Guaceto, tra Carovigno e Brindisi, come una delle principali location per il suo nuovo film epico, “The Resurrection of the Christ”, sequel del celebre “La Passione di Cristo” del 2004.

Le riprese sono previste per la primavera 2026, con il supporto di maestranze italiane e la collaborazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. L’annuncio è stato ufficializzato durante un incontro tenutosi il 29 ottobre in Prefettura a Brindisi, alla presenza del prefetto Luigi Carnevale, dei rappresentanti della produzione Panorama Films srl, e delle autorità locali.

 

Torre Guaceto diventa set naturale

Scelta tra decine di proposte internazionali, Torre Guaceto offrirà le sue spiagge incontaminate, la macchia mediterranea e il mare cristallino come cornice per alcune delle sequenze più suggestive del film.

La produzione prevede la ricostruzione di un antico villaggio di pescatori con imbarcazioni d’epoca, un set che promette di restituire al pubblico l’atmosfera della Palestina del I secolo, nel pieno stile realistico e spirituale che contraddistingue l’opera di Gibson.

> “La Puglia è un luogo di rara autenticità, e Torre Guaceto possiede una luce che sembra venire da un altro tempo”, avrebbe dichiarato un portavoce della produzione.

 

 Cinema e tutela ambientale

L’uso dell’area protetta sarà regolato da rigidi protocolli ambientali concordati con il Consorzio di Torre Guaceto e la Capitaneria di Porto, per garantire che le riprese non compromettano l’equilibrio naturale della riserva, patrimonio di biodiversità e simbolo di turismo sostenibile.

 

 Il cast e la produzione

Nel cast spiccano Jaakko Ohtonen nel ruolo di Gesù, Mariela Garriga come Maria Maddalena, Kasia Smutniak nei panni di Maria, e Riccardo Scamarcio che interpreterà Ponzio Pilato.

La sceneggiatura è firmata da Randall Wallace (già autore di Braveheart) e Donal Gibson, fratello del regista.

 

Due capitoli per una resurrezione

The Resurrection of the Christ sarà diviso in due parti: la prima uscirà il 26 marzo 2027, in coincidenza con la Pasqua, mentre la seconda debutterà nelle sale il 6 maggio 2027.

L’attesa è altissima: il film promette di unire la forza spirituale del racconto evangelico con la potenza visiva che rese La Passione di Cristo un fenomeno mondiale.

 

 La Puglia, terra di cinema

Con questa produzione, la Puglia si conferma terra di cinema e di ispirazione artistica. Dopo registi come Tornatore, Salvatores e Guadagnino, anche Mel Gibson ha scelto di girare qui, attratto dalla luce unica e dalla professionalità delle maestranze locali.

Un’occasione che porterà benefici economici e visibilità internazionale al territorio, consolidando il ruolo della regione come polo strategico per le grandi

 produzioni cinematografiche.

