Lavoro

Arpal Puglia presenta il primo Rapporto sul Mercato del Lavoro: focus su occupazione e sviluppo 2025-2028

giovedì 30 ottobre 2025

Brindisi, 30 ottobre – Arpal Puglia presenta il suo primo rapporto sul mercato del lavoro regionale. L’incontro sarà dedicato all’analisi dei principali trend occupazionali previsti per il triennio 2025-2028, con particolare attenzione ai fabbisogni delle imprese e alle prospettive di sviluppo del sistema produttivo locale.

Il convegno si inserisce all’interno di “Qui non c’è lavoro festival”, iniziativa promossa da Arpal Puglia in coprogettazione con Consorzio Mestieri Puglia, Cefas e Sale della Terra, nell’ambito del progetto “Il Camper del Lavoro”, in corso dal 27 ottobre al 7 novembre.

L’appuntamento, dal titolo “Il mercato del lavoro in Puglia: caratteristiche, dinamiche e fabbisogni occupazionali 2025-2028”, si terrà il 5 novembre alle ore 10 presso la sala conferenze della Regione Puglia a Brindisi. L’evento riunirà istituzioni, accademici ed esperti del settore.

A introdurre e moderare i lavori sarà Marta Basile, dirigente dell’Unità Operativa Coordinamento Servizi per l’Impiego degli ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto di Arpal Puglia. Dopo i saluti di Anna Loparco, responsabile unica dei Centri per l’Impiego dell’Ambito di Brindisi, interverranno Gianfranco Viesti, professore di Economia Applicata all’Università di Bari, Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Massimo Di Cesare, segretario generale CGIL Brindisi, Luigi Spinzi, segretario generale UST CISL Taranto-Brindisi, e Gianluca Facecchia, segretario generale UIL FPL.

A concludere il convegno sarà il direttore di Arpal Puglia, Gianluca Budano. L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è gratuita. Il programma completo della rassegna è disponibile online all’indirizzo https://tinyurl.com/4pwsw22t.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia, istituita con la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018, ha come obiettivo la promozione dell’inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’Impiego, favorisce l’incontro tra domanda e offerta, promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e fragilità, e sostiene l’osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Ulteriori informazioni e materiali sono disponibili sul sito www.arpal.regione.puglia.it o nella cartella stampa accessibile al link https://arpal.regione.puglia.it/capgrptv/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/122.

 

Per contatti:

Ufficio Comunicazione Direzione Generale – comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio Comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi – comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi – ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it – tel. 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana – ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it – tel. 0831 1568035

CPI Ostuni – ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it – tel. 0831 1568001

