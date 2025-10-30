Eventi

Hortus Ostuni 11ª Edizione Autunnale 31 ottobre - 1,2 novembre, Villa Comunale Sandro Pertini. Tutto il programma

giovedì 30 ottobre 2025

Presentata nel Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni l’undicesima edizione autunnale di Hortus Ostuni che quest’anno si arricchisce di una nuova e significativa rassegna tematica dal titolo i ‘Custodi della Terra’, un ciclo di incontri e conferenze dedicato alla riscoperta del profondo legame tra l’uomo e la natura, con uno sguardo attento al territorio che abitiamo e alle sue risorse.

L’evento clou sarà la cerimonia, domenica 2 novembre alle ore 13;00, di messa a dimora nella Villa Comunale dell’Hibakujumoku di Hiroshima, alla presenza ufficiale dell’Ambasciata del Giappone in Italia. L’Hibakujumoku sopravvissuto ai bombardamenti del 1945, testimonierà anche nella Città Bianca la forza della natura e dello spirito umano, invitando alla riflessione sul valore della pace e della solidarietà tra le nazioni.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Ostuni Angelo Pomes; l’assessore alle Attività produttive, Agricoltura e vicesindaco del Comune di Ostuni, Laura Greco; l’assessore al Turismo del Comune di Ostuni, Niki Maffei; il presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri; il presidente del Gal Alto Salento, Bonaventura Cucci; il vicepresidente di Hortus Puglia Alma Sammarco.

Angelo Pomes, Sindaco del Comune di Ostuni, ha sottolineato che: “Hortus Ostuni è un appuntamento che valorizza la nostra città e la sua vocazione alla bellezza, al rispetto dell’ambiente e alla partecipazione. La cerimonia dell’albero della Pace è un gesto simbolico che ci ricorda quanto sia importante custodire e tramandare i valori della sostenibilità e della convivenza”

Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia, ha aggiunto che: “la manifestazione è anche un luogo di incontro e di speranza, dove la cultura del verde diventa cultura di pace. Con ‘Custodi della Terra’ vogliamo invece riaffermare l’importanza di un nuovo patto tra uomo e natura. Ogni pianta, ogni gesto di cura, rappresenta un atto di responsabilità verso il futuro.”

Nel corso della rassegna si affronteranno temi di grande attualità e valore: dal consumo di suolo al ruolo del verde urbano, dalla bellezza e coltivazione delle orchidee alla tradizione della fitoalimurgia, fino alla valorizzazione delle antiche razze da masseria pugliesi, con un focus speciale sulla Moscia leccese. Ogni incontro sarà un’occasione di approfondimento, confronto e sensibilizzazione sui principi della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità.

A completare il programma, la presentazione di 2 libri dell’editore Gribaudo (del gruppo Feltrinelli) ‘Dieta Mediterranea’, ‘Giardini Sostenibili’ e una conferenza speciale con Slow Food Puglia, dedicata al turismo sostenibile, per esplorare insieme come promuovere il territorio e le sue eccellenze, preservando al contempo cultura, ambiente e comunità locali. Nelle giornate di sabato e domenica si potrà ammirare in Villa la mostra pomologica di frutti antichi per il recupero della biodiversità pugliese promossa dall’Orto Botanico del Salento .

Tre giornate di incontri, esperienze e riflessioni ospitate nel cuore verde della città, la Villa Comunale “Sandro Pertini”, che diventerà per l’occasione un laboratorio di idee e di buone pratiche per un futuro più consapevole, rispettoso del paesaggio e delle generazioni che verranno. All’evento saranno presenti espositori specializzati provenienti da diverse regioni d’Italia, con la possibilità per i visitatori di acquistare piante, fiori e articoli dedicati al florovivaismo.

Media partner, anche per questa edizione 2025 di Hortus Ostuni, la storica rivista di settore ‘Gardenia’ che da 40 anni guida i suoi lettori alla scoperta di piante, fiori, orti e giardini in Italia e nel Mondo.

Programma conferenze 1 e 2 novembre 2025

SABATO 1 NOVEMBRE

h. 10:00 - Inaugurazione Intervengono: Sindaco di Ostuni : Angelo Pomes; Presidente Hortus Puglia: Pierangelo Argentieri; Mondo Senza Guerre e Senza Violenze: Tiziana Volta; Presidente Gal Alto Salento Bonaventura Cucci

h. 11:00 - Il paesaggio storico della Piana degli Olivi Monumentali: verso il riconoscimento di Sito Unesco passando per il GIAHS. Interviene Michele Lastilla, modera Bonaventura Cucci

h.12:00 - La pecora Moscia Leccese, il caso studio di una salentina Doc. Interviene Augusto Carluccio (Università di Teramo) in collaborazione con Maurizio Caputo e Ippolito De Amicis

h.12:30 - Ruolo dell’Istituto Tecnico Agrario Pantanelli Monnet: attività e progetti. Intervengono Angelo Prudentino e Marcello Simone, modera Bonaventura Cucci.

h. 15:30 - Turismo sostenibile e territorio: un dialogo con Slow Food. Strategie per valorizzare cultura, ambiente e comunità locali attraverso un turismo consapevole. Intervengono Marcello Longo, Pierangelo Argentieri e Niki Maffei, assessore al turismo del Comune di Ostuni.

h 16:30 - Presentazione del libro “Dieta Mediterranea” (Ediz. Gribaudo) di Vincenzo Gianfredi e Daniele Nucci. Modera Vincenzo De Leonardis (Segretario e Addetto stampa Puglia Hortus)

h. 17:15 - Tetti verdi: una soluzione sostenibile per contrastare il consumo del suolo – intervengono Maurizio Marinazzo (presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brindisi), Stefano Lanzo per Verde Verticale Harpo

DOMENICA 2 NOVEMBRE

h.10:00 - Recupero e divulgazione della biodiversità agraria pugliese. Intervengono Francesco Minonne (Ruralia) e Gian Pietro Disansebastiano (Fondazione Orto Botanico Universitario Lecce)

h.11:00 - Piante spontanee pugliesi in autunno: storia e ricette. A cura di Eleonora Matarrese, modera Angelo Giordano

h. 12:00 - h. 11:00 - La città salvata dagli alberi: corrette pratiche di convivenza con la foresta urbana. Interviene Michele Trotti, modera Bonaventura Cucci

h. 13:00 - Cerimonia di messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima

Esecuzione degli inni nazionali: Banda Musicale “Città di Ostuni”diretta dal Maestro Antonio Bagnato. Saluti: Sindaco di Ostuni ,Angelo Pomes; Presidente Hortus Puglia: Pierangelo Argentieri; Mondo Senza Guerre e Senza Violenze: Tiziana Volta. Intervengono: Vice Capo Missione e Ministro Ambasciata del Giappone: Yujiro HAYASHI Primo Segretario Ufficio Culturale Ambasciata del Giappone: Satoko KOIKE

h. 15:30 - Il Giardino Acquatico mediterraneo. Inerviene Il Giardinista Vincenzo Aquaro

h. 16:00 - Presentazione del libro “Giardini sostenibili” (Ediz. Gribaudo) di Francesco Fedelfio, conversano con l’autore Filippo Marroccoli e Margaret Scaramella

h. 17:15 - Esplorando la fisiologia delle orchidee: dalla radice al fiore per una coltivazione di successo- a cura di Viviana Lorenzini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri articoli
Mesagne
“Parole che uniscono”: emozioni e inclusione al Lab Creation di Mesagne
30/10/2025
    Il Laboratorio Urbano Lab Creation di Mesagne, gestito con passione e lungimiranza dall’Associazione MusicArte, si conferma ...
BrindisiSera
Arpal Puglia presenta il primo Rapporto sul Mercato del Lavoro: focus su occupazione e sviluppo 2025-2028
30/10/2025
Brindisi, 30 ottobre – Arpal Puglia presenta il suo primo rapporto sul mercato del lavoro regionale. L’incontro sarà dedicato ...
BrindisiSera
In Prefettura il vertice per il film di Mel Gibson: Torre Guaceto scelta come set de “The Resurrection of the Christ”
30/10/2025
Si è svolta nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Brindisi, una riunione presieduta dal Prefetto Luigi Carnevale, convocata su ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni, lavori AQP per il miglioramento del servizio idrico: sospensione temporanea il 4 novembre
30/10/2025
L’Acquedotto Pugliese (AQP) ha programmato un nuovo intervento di potenziamento della rete idrica nell’abitato di San Vito dei Normanni. ...
OriaSera
Ruba cavi di rame da un’azienda di Oria: arrestato dai carabinieri
30/10/2025
Operazione ad “alto impatto” nel territorio di Francavilla Fontana: un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Oria dopo essere ...
BrindisiSera
Parco Cillarese, in arrivo 1,5 milioni per il potenziamento: Brindisi punta sul verde urbano
30/10/2025
Un nuovo capitolo si apre per il Parco Urbano del Cillarese, uno dei polmoni verdi più amati di Brindisi. Grazie a un finanziamento di 1,49 ...
cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce