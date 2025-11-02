Eventi

La messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima nella Villa comunale “Pertini” consegna la “Città bianca” e “Hortus” alla storia di chi si impegna nella promozione della pace mondiale.

domenica 2 novembre 2025

Con la cerimonia di messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima, in programma domani, 2 novembre 2025, alle ore 13,00 nella Villa comunale “Sandro Pertini”, la 11ª edizione autunnale di Hortus Ostuni - la mostra mercato che dall’esordio si è rivelato non solo appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità, ma anche privilegiata offerta di percorsi di conoscenza per la salvaguardia del benessere del pianeta – consegna la Città di Ostuni e un territorio più ampio alla storia mondiale nel nome della pace e della resilienza.

A conclusione della rassegna tematica sui “Custodi della Terra”, ciclo di incontri e conferenze dedicato alla riscoperta del profondo legame tra l'uomo e la natura, con uno sguardo attento al territorio che abitiamo e alle sue risorse, alle 13 di domani è prevista la messa a dimora dell’Hibakujumoku di Hiroshima.

Dopo i saluti del Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e del Presidente Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri, sul tema “Mondo Senza Guerre e Senza Violenze” si soffermerà Tiziana Volta di “Gardenia Magazine” e sono previsti gli interventi del Vice Capo Missione dell'Ambasciata del Giappone, il Ministro Yujiro Hayashi, e del Primo Segretario Ufficio Culturale dell’Ambasciata del Giappone, Satoko Koike.

“Gli Hibakujumoku sono diventati simboli viventi di resilienza, memoria e rinascita – ha ricordato il presidente di Hortus Puglia, Pierangelo Argentieri -. La conclusione della mostra mercato di domani è davvero un momento denso di significato: si cala perfettamente nell’attualità e dice chiaramente da che parte stare. Certamente è un simbolo che non passa inosservato e dice che l’esigenza della pace non riguarda un paese o un popolo, ma è esigenza dell’intero genere umano”.

L’esecuzione degli inni nazionali all’atto della cerimonia è affidata alla Banda Musicale “Città di Ostuni”, diretta dal Maestro Antonio Bagnato.

Altri articoli
Mesagne
La Compagnia Nuovo Teatro di Mesagne e il Cenacolo Carmelitano presentano una serata da non perdere: "Filumena Marturano"
02/11/2025
Il Cenacolo Carmelitano in collaborazione con la Compagnia Nuovo Teatro è  entusiasta di annunciare la messa in scena di una delle opere ...
Economia
Previdenza integrativa: sempre più italiani costruiscono oggi la pensione di domani
02/11/2025
La previdenza integrativa ha assunto un ruolo cruciale nell'ambito della pianificazione finanziaria per gli italiani. Non solo gli adulti vicini ...
BrindisiSera
Brindisi FC, vittoria dal doppio valore: 2-1 sul Novoli e un messaggio contro la violenza sulle donne
02/11/2025
BRINDISI – Una domenica di calcio e di impegno sociale quella vissuta allo stadio Fanuzzi, dove il Brindisi FC ha superato il Novoli per 2-1 ...
Villa CastelliSer..
Interruzione idrica a Villa Castelli (BR) il 5 novembre per lavori di miglioramento del servizio
01/11/2025
Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli (BR). I lavori riguardano ...
Attualità
Chiusura dei postamat in provincia di Brindisi: Confesercenti chiede di rivedere questa decisione
01/11/2025
Confesercenti Brindisi esprime pieno sostegno alla posizione del rappresentante dei  dell’Associazione consumatori Brindisi, Giuseppe ...
BrindisiSera
Brindisi, chiuse le indagini sulla rete dei falsi incidenti: 79 persone sotto accusa
01/11/2025
La Procura di Brindisi ha completato la fase investigativa di una lunga inchiesta su presunti sinistri stradali simulati e truffe assicurative che, ...
cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce