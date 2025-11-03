La Olio Pantaleo Fasano cade dinanzi ai propri tifosi contro un buon Tenaglia Abruzzo Altino.

Il Tenaglia Altino espugna il Vigna Marina di Fasano portando a casa l'intera posta in palio. Gara difficile per le fasanesi che le vedeva opposte a un roster in lotta per lo stesso obiettivo stagionale: la salvezza. Ad avere la meglio però sono state le abruzzesi dirette da coach Matteo Ingratta che, approfittando di una serata storta delle fasanesi, hanno meritatamente portato a casa l’intera posta in palio grazie anche alla prestazione dell’opposto Viktoryia Siakretava (26), MVP del match.

“Non siamo mai scesi in campo, anche se dopo i primi scambi sembravamo sul pezzo. Poi ci hanno recuperato e vinto al fotofinish. Meglio nel secondo set dove siamo riusciti a gestire bene il vantaggio capitalizzato per chiudere il game a nostro favore. Dal terzo set in poi nulla. Diciamo che oggi siamo stati sotto livello su tutti i fondamentali, non abbiamo attaccato né gestito alcuni palloni con qualità. Non siamo riusciti ad aggredire con determinazione l’avversario nonostante una buona ricezione. Oggi non erano le atlete che sono abituato a vedere in settimana e non è questo l’atteggiamento delle mie ragazze, solitamente più cattive e decise durante le partite, soprattutto dinanzi al proprio pubblico. Giornata storta. Può capitare nell’arco di una stagione. Mi spiace non essere riuscito a dare quella chiave di lettura necessaria a invertire la rotta della gara. Mercoledì siamo di nuovo in campo e non c’è tempo per pensare a questa gara. Dobbiamo cancellare subito tutto e concentrarci sul prossimo turno”.

Coach Paolo Totero.

La gara

Buona la partenza della Olio Pantaleo che piazza subito un mini break sorprendendo le ospiti. Tenaglia Altino si riorganizza immediatamente riequilibrando il match e tentando una fuga che però viene subito rintuzzata dalle ragazze di Totero. Il set scivola in perfetto equilibrio arrivando sino al 23-23. Momento delicato che però volge a favore delle ospiti che, approfittando di due errori delle fasanesi, chiudono il primo set sul 25-23.

La ripresa del match vede le fasanesi partire col piglio giusto, al punto che ben presto il Tenaglia Altino deve fare i conti con la veemenza della Olio Pantaleo che, dopo un iniziale 8 pari, realizza un break decisivo che le permette di gestire un rassicurante vantaggio sino a fine set, vinto dalle padrone di casa 25-20.

Reazione produttiva che si riversa sul terzo set con Margherita Muzi e compagne brave a partire col piglio giusto, senza però fare i conti con la solita e precisa reazione delle ospiti che prima annullano il vantaggio e poi piazzano un contro break 1-5 che mette in difficoltà le fasanesi. Olio Pantaleo tenta una reazione con molta caparbietà e grande dedizione, ma le contromosse del Tenaglia Altino sono precise e chirurgiche, tanto da chiudere il set con un largo 16-25.

Momento difficile per le ragazze di Totero che, nel quarto e decisivo set, subiscono il gioco delle ospiti che vanno subito sull’1-6. Un segnale inequivocabile che la gara si metteva in salita per le gialloblu fasanesi, al punto che, nonostante i vari tentativi di cambiare volto al set, le abruzzesi andavano in scioltezza sino alla fine del game, che chiudeva la gara sull’1-3 regalando meritatamente i tre punti al Tenaglia Altino.

“Oggi non abbiamo dato il meglio di noi rispetto a quanto fatto sino ad oggi. Ci siamo preparati come sempre però qualcosa è andato storto e nei prossimi giorni capiremo cosa non ha funzionato. Adesso dobbiamo rialzarci subito in vista anche della prossima gara contro l'Altamura. Oggi il primo vero scivolone della stagione, ma questo deve farci reagire subito e andare avanti”.

Margherita Muzi (palleggiatrice e capitano Olio Pantaleo).

Olio Pantaleo Volley Fasano - Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3

(23-25, 25-20, 16-25, 13-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi, Salinas 14, Korhonen 20, Franceschini 6, Piacentini 4, Vinciguerra 2, Vittorio 1, Negro 1, Provaroni, Gazzerro, Soleti, Pixner. All. Totero.

Tenaglia Abruzzo Altino Volley: Sassolini 7, Marchesini 11, Siakretava 26, Murmann 11, Polesello 7, Bagnoli 1, Tesi (L), Ndoye 6, Passaro 1, Guzin, Farelli, Trampus, Monaco, Fini. All. Ingratta.

Note

Durata set: 28’, 26’, 27’, 23’. Totale: 104’.

1° arbitro: Giuseppe Resta

2° arbitro: Maurizio Martini

Video check: Massimiliano Simone

MVP: Viktoryia Siakretava

Top scorers: Siakretava V. (26), Korhonen P. (20), Salinas C. (14)

Top servers: Siakretava V. (1), Sassolini V. (1), Polesello G. (1)

Top blockers: Marchesini D. (3), Sassolini V. (2), Piacentini F. (2)

Risultati

Trasporti Bressan Offanengo - Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (20-25, 14-25, 20-25)

Panbiscò Leonessa Altamura - Volley Modena 2-3 (16-25, 23-25, 25-23, 25-19, 16-18)

Cda Volley Talmassons Fvg - Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)

Olio Pantaleo Volley Fasano - Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3 (23-25, 25-20, 16-25, 13-25)

Clai Imola Volley - Nuvolì Altafratte Padova 1-3 (22-25, 20-25, 25-21, 27-29)

Classifica

Valsabbina Millenium Brescia 15

Nuvolì Altafratte Padova 14

Cda Volley Talmassons Fvg 12

Tenaglia Abruzzo Altino Volley 9

Olio Pantaleo Volley Fasano 6

Clai Imola Volley 5

Futura Giovani Busto Arsizio 4

Trasporti Bressan Offanengo 4

Panbiscò Leonessa Altamura 4

Volley Modena 2

Fasano, 2 novembre 2025

