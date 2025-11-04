Scuola

Arrivano a Brindisi i corsi retribuiti anche in FAD: studiare e lavorare per un mondo più verde

martedì 4 novembre 2025

RINDISI – Opportunità formativa finanaziata e retribuita per chi desidera specializzarsi nel settore della sostenibilità e delle energie rinnovabili.

A novembre prenderanno il via i corsi gratuiti e retribuiti sulla green economy promossi dall’Ente di formazione Boris Pasternak, con sede a Brindisi, riconosciuti dalla Regione Puglia e finanziati con fondi NextGenerationEU. 

I percorsi, aperti a tutti gli iscritti ai Centri per l’Impiego, potranno essere seguiti in modalità FAD (formazione a distanza) oppure in presenza presso la sede di Brindisi, garantendo così la massima flessibilità a chi desidera conciliare studio e altri impegni. Ai partecipanti verrà riconosciuta un’indennità di 3,50 euro per ogni ora di frequenza.

I corsi sono pensati per formare nuove figure professionali nel campo della transizione ecologica, fornendo competenze su energie rinnovabili, efficienza energetica e gestione sostenibile delle risorse.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati.
Per informazioni e adesioni: 0831 1521506, 340 7593129, info@borispasternak.it o sul sito www.borispasternak.it.

Un’occasione per chi vive a Brindisi e dintorni di investire sul proprio futuro, anche comodamente da casa, grazie alla formazione a distanza.

