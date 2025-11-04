Eventi

"La Nautica in Puglia", un'iniziativa dello SNIM: il 14 novembre il dibattito a Brindisi

martedì 4 novembre 2025

“LA NAUTICA IN PUGLIA” – VENERDI’ 14 NOVEMBRE UN DIBATTITO A BRINDISI

 

Su iniziativa dello Snim – Salone Nautico di Puglia, venerdì 14 novembre, alle ore 10.00, nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale, si svolgerà a Brindisi un dibattito sul tema “La Nautica in Puglia – scenari e opportunità”.

L’evento, moderato dal giornalista Maurizio Bulleri, si articolerà con i saluti del Sindaco Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Mastro.

Previsti gli interventi del Presidente dello Snim Giuseppe Meo, del Presidente del Consorzio Nautico di Puglia Dario Montanaro, del Presidente di Confindustria e del Distretto della Nautica Giuseppe Danese, l’amministratore delegato di “Pilota Shipyard” Donato Di Palo, il Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa, Il Presidente di CNA Nautica Puglia Marco Carvignese e l’esperto di formazione marittima Simone Quaranta. 

All’evento sono stati invitati a partecipare i candidati Presidenti della Regione Puglia Antonio Decaro e Luigi Lobuono, oltre ad esperti del settore nautico, rappresentanti istituzionali e sindacali, operatori della Blue Economy, istituzioni scolastiche e della formazione professionale.

“E’ nostra intenzione – afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – porre la nautica al centro dell’agenda del prossimo Governo regionale, affrontando temi strategici come lo sviluppo della cantieristica, la formazione, la sostenibilità e la portualità turistica”.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i principali progetti che interessano la nostra regione, con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa di crescita e innovazione per il settore nautico pugliese.

cultura
Mesagne, “Libertas, fragranza degli impressionisti” è l’essenza che caratterizza la Grande Mostra
MESAGNE - Un’esperienza sensoriale, la più completa che possa immaginarsi per una Grande Mostra che ...

