“INSIEME & UGUALI... NELL'ARTE” FA TAPPA A LATIANO

Musica, pittura e parole per superare gli stereotipi di genere

Prosegue il viaggio di “Insieme&Uguali... nell’Arte”, il progetto dell’associazione ArmoniE OdV che unisce linguaggi artistici e riflessione sociale per promuovere la parità di genere. Dopo gli appuntamenti molto apprezzati a Taranto e Grottaglie, la rassegna approda mercoledì 13 novembre alle ore 19.00 a Latiano, nella Sala Flora di Palazzo Imperiali, con un incontro dedicato al tema “Superamento degli stereotipi e rimozione della cultura patriarcale”.

La serata prevede il concerto dell’ArmoniE Trio – formato da Palma Di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Danilo Panico (pianoforte) – con il programma “Di Danza in Danza”, un percorso musicale tra repertorio classico e suggestioni contemporanee.

Accanto alla musica, il pubblico potrà ammirare la mostra pittorica di Maria Giovanna Campagnolo, artista grottagliese che da anni unisce tradizione ceramica e ricerca pittorica.

L’incontro sarà introdotto dagli interventi di Flora Solito, referente dell’associazione Serena Cuore OdV, e di Monica Albano, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Latiano, che porterà il saluto dell’amministrazione e una riflessione sul valore sociale delle arti come veicolo di inclusione.

Le protagoniste dell’iniziativa sono donne che, con determinazione e talento, hanno saputo affermarsi nel mondo dell’arte, affiancate da uomini che ne sostengono i percorsi professionali e umani.

“Un progetto come questo” sottolinea l’assessora Monica Albano, “testimonia un dialogo sempre più vivo e dinamico tra volontariato, creatività e istituzioni, sia locali che regionali. La tappa di Latiano conferma l’impegno del nostro Comune per la promozione di una cultura dell’inclusività e della consapevolezza condivisa, che nasce a partire dalle comunità locali. In questo senso, la collaborazione è fondamentale: l’arte come strumento di emancipazione sociale è la chiave per tutti i cambiamenti culturali”.

“Insieme&Uguali... nell’Arte” è un progetto realizzato grazie al contributo del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “FUTURA. La Puglia per la Parità – 3ª edizione”, con il patrocinio dei CSV di Taranto e Brindisi-Lecce e dei Comuni di Grottaglie e Latiano.

Collaborano la Daniel’s Dance School di Grottaglie e l’associazione Serena Cuore OdV di Francavilla Fontana.