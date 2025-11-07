Brindisi, presentato il primo Rapporto ARPAL Puglia sul mercato del lavoro: analisi e strategie per il triennio 2025-2028

Brindisi, 6 novembre 2025 – La Puglia fotografa il suo presente occupazionale e guarda al futuro. È stato presentato ieri, nella Sala Conferenze della Regione Puglia a Brindisi, il primo Rapporto sul Mercato del Lavoro in Puglia elaborato da ARPAL Puglia, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Un documento di analisi e indirizzo che delinea le principali tendenze del mercato del lavoro regionale, i fabbisogni professionali e le prospettive di sviluppo per il triennio 2025-2028.

L’incontro si è svolto nell’ambito del festival “Qui non c’è lavoro”, iniziativa promossa da ARPAL Puglia insieme al Consorzio Mestieri Puglia, Cefas e Sale della Terra, parte del progetto itinerante “Il Camper del Lavoro”, che dal 27 ottobre al 7 novembre sta attraversando la regione per promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini.

Una Puglia in movimento

La giornata ha offerto un momento di confronto tra rappresentanti istituzionali, esperti, economisti e operatori del mondo del lavoro. Tra gli interventi principali, quello del professor Gianfranco Viesti, che ha approfondito le trasformazioni economiche e sociali in corso nel territorio pugliese.

La dirigente di ARPAL Puglia Marta Basile, responsabile del Coordinamento Servizi per l’Impiego degli ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto, ha evidenziato come il rapporto restituisca “l’immagine di una Puglia in movimento, dove i cambiamenti economici e sociali si intrecciano con nuove opportunità di crescita”.

«Il nostro compito – ha aggiunto – è trasformare queste analisi in azioni concrete, capaci di avvicinare le persone al lavoro e le imprese ai talenti».

Giovani, impresa e formazione al centro del dibattito

Nel corso del convegno, il presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, ha sottolineato l’importanza di investire sulle nuove generazioni e di contrastare la fuga dei cervelli:

«Dobbiamo trasformare il fenomeno del brain drain in un più virtuoso brain gain. Servono imprese pronte ad accogliere talento e giovani pronti a crederci».

Anche le organizzazioni sindacali hanno offerto il proprio contributo.

Per Luigi Spinzi, segretario generale della CISL Taranto-Brindisi, il rapporto ARPAL “mette a sistema risultati conoscitivi importanti e pone obiettivi ambiziosi”.

Il segretario generale della CGIL Brindisi, Massimo Di Cesare, ha ringraziato la Regione e ARPAL per “un lavoro di analisi e proposta corposo e utile per tutti”, ricordando come “il panorama occupazionale pugliese sia profondamente cambiato negli ultimi decenni e continui a evolversi”.

Un impegno condiviso per le politiche del lavoro

In chiusura, il direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano ha ringraziato i partecipanti e ribadito la necessità di proseguire nel lavoro congiunto tra istituzioni, imprese e parti sociali.

«Solo attraverso la collaborazione – ha affermato – possiamo costruire strumenti efficaci per rispondere alle esigenze del mercato e aiutare cittadini e imprese a incontrarsi davvero».

L’agenzia e la sua missione

ARPAL Puglia, istituita con la legge regionale n. 29 del 2018, coordina i Centri per l’Impiego e promuove l’inclusione nel mondo del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, sostenendo le persone con fragilità e partecipando alla programmazione formativa regionale.

Maggiori informazioni e dati sono disponibili sul sito uffic

iale arpal.regione.puglia.it.