Attualità

Riqualificazione della viabilità nella zona artigianale di Santa Caterina: approvato in Giunta il progetto esecutivo

sabato 8 novembre 2025

La Giunta Comunale, nella seduta del 7 novembre, ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Foggia e Via Puglia, arterie fondamentali di accesso al centro comunale di raccolta e all’intera area produttiva.

L’intervento, dell’importo complessivo di 500.000 euro, sarà finanziato mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e prevede il completo rifacimento della pavimentazione stradale, il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche e la piantumazione di nuove essenze arboree lungo lo spartitraffico, in particolare nove alberi di leccio per incrementare la dotazione di verde pubblico.

Si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato dall’Amministrazione per la riqualificazione complessiva dell’area produttiva, dopo l’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici e l’accordo con il Consorzio Santa Caterina per l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione primaria.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Brescia, dichiara:

“Dopo i lavori già in corso sulla strada di collegamento da via San Giovanni Bosco alla zona artigianale, questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore tassello del piano di interventi voluto dall’Amministrazione per potenziare l’accessibilità, la sicurezza e il decoro urbano delle aree produttive cittadine.

Un segnale concreto di attenzione verso chi vive e lavora nella zona artigianale e un investimento strategico per sostenere lo sviluppo economico e la qualità urbana della nostra Ostuni.”

cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

