Sport

Trionfo azzurro nella prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di Scherma a Brindisi

domenica 9 novembre 2025

Parte nel segno dell’Italia il Circuito Europeo Under 23 di Scherma – Coppa del Mediterraneo, in corso di svolgimento tra il PalaPentassuglia e il PalaMalagoli di Brindisi.

La prima giornata di gare, sabato 8 novembre, dedicata alla spada maschile, ha regalato uno spettacolo di altissimo livello tecnico e una grande soddisfazione per i colori azzurri: l’Italia conquista l’intero podio, dominando la competizione continentale.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Matteo Galassi, che ha superato in una finale tutta italiana Simone Mencarelli. A completare il quartetto tricolore ci sono Marco Francesco Locatelli e Nicolò Del Contrasto, medaglie di bronzo ex aequo.

Una giornata da incorniciare per la scherma italiana, che conferma la propria tradizione vincente anche nelle categorie giovanili.

Oltre 150 atleti provenienti da undici Paesi europei si sono sfidati sulle pedane brindisine, regalando al numeroso pubblico presente un’emozionante sequenza di assalti, caratterizzati da intensità, tecnica e fair play.

Grande entusiasmo sugli spalti, con gli appassionati brindisini che hanno sostenuto con calore gli atleti in gara e apprezzato l’ottima organizzazione dell’evento, curata dalla Federazione Italiana Scherma e dalla Confederazione Europea di Scherma, con il supporto del Comitato Regionale Puglia FIS e del Comune di Brindisi.

 

Oggi, domenica 9 novembre, sarà la volta della spada femminile, valida per l’assegnazione dei titoli della Coppa del Mediterraneo, alla presenza della pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, testimonial ufficiale della manifestazione.

Un appuntamento che promette nuove emozioni e che conferma ancora una volta Brindisi come città dello sport internazionale.

> “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di questo livello – ha dichiarato un rappresentante del Comitato organizzatore – che valorizza il nostro territorio e offre ai giovani atleti l’occasione di confrontarsi con il meglio della scherma europea.”

L’evento proseguirà per tutta la giornata di domenica, con ingresso libero per il pubblico e diretta streaming su “Assalto – La TV della Scherma”.

