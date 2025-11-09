Il presidente della Croce Rossa Valastro a Brindisi: “Qui la forza dei volontari è un esempio per tutto il Paese”

Rosario Valastro chiude nel Salento la tre giorni pugliese, tra incontri con i Comitati, i sindaci e i volontari impegnati sul territorio.

Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Puglia dal 7 al 9 novembre per una serie di incontri con le volontarie e i volontari impegnati nella regione, a sostegno delle comunità locali.

La visita si inserisce in un momento di intensa attività per il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, chiamato ad affrontare numerose emergenze internazionali. “Arrivo in queste terre in un momento in cui l’opera umanitaria del nostro Movimento è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti – più di 130 nel mondo – che colpiscono la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastri causati dall’Uragano Melissa in Giamaica, fino alla siccità in Kenya”, ha dichiarato Valastro.

“Fin dalle sue origini – ha aggiunto – la Croce Rossa è impegnata al fianco di chi soffre, senza alcuna distinzione, in tempo di guerra e di pace. In Puglia so di trovare Comitati e volontari appassionati, attenti tanto alle crisi internazionali quanto alle necessità delle persone più vulnerabili nei loro territori. La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette principi fondamentali”.

Ad accompagnare il presidente nazionale durante la tre giorni sarà Raffaele Pio Di Sabato, presidente del Comitato regionale CRI Puglia.

Il programma delle tappe

Venerdì 7 novembre la visita inizierà a Gioia del Colle, dove Valastro sarà accolto alle ore 11:00 nella sala consiliare dal sindaco Giovanni Mastrangelo e dalla giunta comunale. Nel pomeriggio farà tappa al Comitato CRI di Bari (14:30), alla presenza del viceprefetto Michelangelo Montanaro, dell’assessora comunale Carla Palone e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

La giornata proseguirà con gli incontri presso i Comitati di Barletta (17:30), dove Valastro sarà ricevuto dal sindaco Cosimo Cannito, e di Foggia (19:30), con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Sabato 8 novembre il presidente visiterà alle 8:30 il Museo dei pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia, per poi partecipare, alle 9:45, alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale Virgo Fidelis presso l’Istituto tecnico commerciale “G. Toniolo”.

Nel pomeriggio, Valastro e Di Sabato saranno a Ostuni (15:30) per incontrare il sindaco Angelo Pomes e i volontari del locale Comitato, quindi a Martina Franca (17:30) con il sindaco Gianfranco Palmisano, e infine a Taranto (19:30), dove li accoglierà il sindaco Pietro Bitetti.

Domenica 9 novembre, ultima giornata del tour pugliese, il presidente CRI sarà alle 9:30 a Leverano, insieme al sindaco Marcello Rolli e al presidente della Protezione Civile locale Fabio Zuccalà.

Seguiranno le visite ai Comitati di Lecce (10:30) e Brindisi (12:30), dove Valastro concluderà la sua missione incontrando il sindaco Giuseppe Marchionna.

Durante la visita, Valastro intende ribadire il ruolo della Croce Rossa come rete solidale che collega territori e persone, unita nel soccorso e nella promozione dell’umanità. “La nostra forza – ha detto – sono le donne e gli uomini che, ogni giorno, scelgono di servire chi ha bisogno, in Italia come nel resto del mondo”.