Attualità

Il presidente della Croce Rossa Valastro a Brindisi: “Qui la forza dei volontari è un esempio per tutto il Paese”

domenica 9 novembre 2025

Rosario Valastro chiude nel Salento la tre giorni pugliese, tra incontri con i Comitati, i sindaci e i volontari impegnati sul territorio.

 

Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Puglia dal 7 al 9 novembre per una serie di incontri con le volontarie e i volontari impegnati nella regione, a sostegno delle comunità locali.

La visita si inserisce in un momento di intensa attività per il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, chiamato ad affrontare numerose emergenze internazionali. “Arrivo in queste terre in un momento in cui l’opera umanitaria del nostro Movimento è rivolta a far fronte agli effetti di numerose crisi: dai conflitti – più di 130 nel mondo – che colpiscono la Striscia di Gaza e il Sudan, ai disastri causati dall’Uragano Melissa in Giamaica, fino alla siccità in Kenya”, ha dichiarato Valastro.

“Fin dalle sue origini – ha aggiunto – la Croce Rossa è impegnata al fianco di chi soffre, senza alcuna distinzione, in tempo di guerra e di pace. In Puglia so di trovare Comitati e volontari appassionati, attenti tanto alle crisi internazionali quanto alle necessità delle persone più vulnerabili nei loro territori. La Croce Rossa è ovunque per chiunque, nel rispetto dei suoi sette principi fondamentali”.

Ad accompagnare il presidente nazionale durante la tre giorni sarà Raffaele Pio Di Sabato, presidente del Comitato regionale CRI Puglia.

 

Il programma delle tappe

Venerdì 7 novembre la visita inizierà a Gioia del Colle, dove Valastro sarà accolto alle ore 11:00 nella sala consiliare dal sindaco Giovanni Mastrangelo e dalla giunta comunale. Nel pomeriggio farà tappa al Comitato CRI di Bari (14:30), alla presenza del viceprefetto Michelangelo Montanaro, dell’assessora comunale Carla Palone e della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

La giornata proseguirà con gli incontri presso i Comitati di Barletta (17:30), dove Valastro sarà ricevuto dal sindaco Cosimo Cannito, e di Foggia (19:30), con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

 

Sabato 8 novembre il presidente visiterà alle 8:30 il Museo dei pompieri e della Croce Rossa di Manfredonia, per poi partecipare, alle 9:45, alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale Virgo Fidelis presso l’Istituto tecnico commerciale “G. Toniolo”.

Nel pomeriggio, Valastro e Di Sabato saranno a Ostuni (15:30) per incontrare il sindaco Angelo Pomes e i volontari del locale Comitato, quindi a Martina Franca (17:30) con il sindaco Gianfranco Palmisano, e infine a Taranto (19:30), dove li accoglierà il sindaco Pietro Bitetti.

 

Domenica 9 novembre, ultima giornata del tour pugliese, il presidente CRI sarà alle 9:30 a Leverano, insieme al sindaco Marcello Rolli e al presidente della Protezione Civile locale Fabio Zuccalà.

Seguiranno le visite ai Comitati di Lecce (10:30) e Brindisi (12:30), dove Valastro concluderà la sua missione incontrando il sindaco Giuseppe Marchionna.

 

Durante la visita, Valastro intende ribadire il ruolo della Croce Rossa come rete solidale che collega territori e persone, unita nel soccorso e nella promozione dell’umanità. “La nostra forza – ha detto – sono le donne e gli uomini che, ogni giorno, scelgono di servire chi ha bisogno, in Italia come nel resto del mondo”.

Altri articoli
BrindisiSera
Trionfo azzurro nella prima giornata del Circuito Europeo Under 23 di Scherma a Brindisi
09/11/2025
Parte nel segno dell’Italia il Circuito Europeo Under 23 di Scherma – Coppa del Mediterraneo, in corso di svolgimento tra il ...
Mesagne
Mesagne, arrestato un giovane per presunto spaccio di droga: sequestrati cocaina, hashish e 20mila euro in contanti
09/11/2025
Un giovane mesagnese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ...
BrindisiSera
NIDIL CGIL e FILCAMS CGIL Brindisi in sciopero con i lavoratori Euroapi: “No al disinvestimento e alla riduzione del personale”
09/11/2025
IL NIDIL CGIL BRINDISI E LA FILCAMS CGIL BRINDISI SCIOPERANO AL FIANCO DELLE CATEGORIE DEI DIRETTI FILCTEM CGIL, FEMCA CISL E UILTEC UIL PER IL ...
BrindisiSera
Confsal, Filcom e Fismic esultano: la Consulta libera il diritto di rappresentanza! Basta sindacati di serie A e serie B
08/11/2025
La storica sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025 cambia le regole del gioco! Basta burocrazia, viva la libertà sindacale! Per troppo tempo, la ...
BrindisiSera
“ManifestAzioni”: presentato il progetto artistico e sociale che promuove la parità di genere e trasforma le strade di Brindisi in una galleria a cielo aperto
08/11/2025
Sono oltre cento i manifesti realizzati dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole secondarie di primo grado del territorio nell’ambito del ...
BrindisiSera
La Dinamo Brindisi pronta a ritrovare il calore del suo pubblico: sabato arriva il Bim Bum Basket Rende
08/11/2025
Dopo la parentesi in terra siciliana, la Dinamo Brindisi è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Sabato 8 novembre, con palla a due alle ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce