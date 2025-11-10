La Olio Pantaleo Fasano cede al Trasporti Bressan Offanengo scivolando all’ottavo posto.

Decisamente negativo il trittico di gare consecutive disputate in appena 7 giorni per la Pantaleo Olio Fasano che raccoglie un solo punto totalizzando però ben 3 sconfitte. Ultima in ordine di tempo quella maturata in casa contro il Trasporti Bressan Offanengo che porta a casa i 3 punti in palio facendo scivolare le gialloblù all’ottavo posto in classifica. In una giornata che di fatto segna la quarta sconfitta consecutiva di questo girone di andata, va detto che tutte le dirette concorrenti vanno a punti accorciando proprio sulle fasanesi. Una gara approcciata molto male dalle ragazze di coach Paolo Totero che ancora una volta vanno in difficoltà contro un buon Offanengo che controlla agevolmente il set lasciando le fasanesi a 18. Alla ripresa del gioco sempre buona la partenza delle ospiti che vanno subito sul 3-0 con la Olio Pantaleo ancora in difficoltà. Intanto la gara viene sospesa per infiltrazioni di pioggia dal tetto del Pala Vigna Marina sul punteggio di 1-4. Gocce d’acqua che invadono il rettangolo di gioco e che costringe il duo arbitrale alla sospensione del match. Dopo 30 minuti di stop la gara riprende. La partita si infiamma improvvisamente con un ottimo break delle padrone di casa che piazzano un provvidenziale 5-0 che porta il risultato sul 13-12. L'Offanengo però trova il giusto pertugio per tornare avanti e chiudere 22-25 il secondo set.

Il match cambia registro nel terzo set con le fasanesi brave ad approcciare la partenza del set con un break di ben 4 punti. Le ospiti provano una reazione ma le locali reggono bene il vantaggio. A metà set sono avanti con un rassicurante +6 (13-7). Vantaggio che si fa sempre più corposo per la Olio Pantaleo che va sul 21-10, ipotecando il set che si chiude 25-11.

Partenza in totale equilibrio nel quarto segmento. La Olio Pantaleo prova la fuga con un break di +3 (8-5). Vantaggio consolidato durante tutto il match che porta le fasanesi sul 24-21. Ma le lombarde annullano 3 set point andando sul 24-24. Le gialloblù passano subito in vantaggio (25-24) ma a ribaltare il set sono ancora una volta le cremonesi che con break di +3 vincono la gara chiudendo il set 27-25.

“Il problema sono stati i primi due set. Non si può cominciare così e dobbiamo capire perché partiamo sempre leggeri e con degli approcci sbagliati. Poi ci siamo ripresi prendendo fiducia nei nostri mezzi, costringendo le avversarie a commettere qualche errore in più, portando a casa il set. Nel quarto set poi siamo stati bravi a mantenere un buon vantaggio. Purtroppo ci hanno rimontato e negli scambi finali non siamo stati in grado di mantenere la lucidità giusta per vincere il set e riaprire la partita. Complimenti all’Offanengo che ci ha creduto sino alla fine portando a casa il risultato pieno.

Purtroppo devo dire che nei momenti concitati del match si crea del nervosismo che non ci permette di esprimerci al meglio. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, in particolare sulla mentalità. In settimana le ragazze danno tanto in palestra con tanto impegno però ora dobbiamo sbloccare la condizione mentale.”

Paolo Totero (coach Olio Pantaleo Fasano).

Prestazione di sostanza per Candela Sol Salinas autrice di ben 20 punti e di Federica Piacentini con 13 punti messi a segno.

La Trasporti Bressan Offanengo di coach Giorgio Bolzoni porta a casa così 3 punti importantissimi grazie a un’ottima prestazione collettiva che gli vale il quinto posto in classifica e MVP della partita assegnato alla schiacciatrice Sara Bellia.

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo 1-3

(18-25, 22-25, 25-11, 25-27)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 8, Muzi 1, Salinas 20, Piacentini 13, Korhonen 11, Provaroni 7, Vittorio (L), Negro 1, Soleti, Vinciguerra, Pixner. All. Totero.

Trasporti Bressan Offanengo: Nardelli 12, Caneva 6, Compagnin 2, Bellia 22, Ravazzolo 8, Zago 16, Di Mario (L), Martinelli, Meoni, Coba, Tommasini (L), Resmini. All. Bolzoni.

Note - Durata set: 28’, 28’, 23’, 41’; Tot: 120’.

1° Arbitro: Andrea Bonomo

2° Arbitro: Alessandro D’Argenio

Video check: Denise Mary Rose Bianchi

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)

Top scorers: Bellia S. (22), Salinas C. (20), Zago V. (16)

Top servers: Salinas C. (2), Nardelli R. (1), Bellia S. (1)

Top blockers: Caneva A. (3), Ravazzolo E. (3), Franceschini L. (3)

Risultati:

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo 1-3 (18-25, 22-25, 25-11, 25-27);

Clai Imola Volley - Volley Modena 3-2 (25-19, 19-25, 25-21, 20-25, 15-13);

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-21, 7-25, 23-25, 21-25);

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Panbiscò Leonessa Altamura 2-3 (18-25, 18-25, 25-20, 25-22, 11-15);

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-16, 30-32, 25-21, 25-21).

Classifica:

Cda Volley Talmassons Fvg 18, Nuvolì Altafratte Padova 17, Valsabbina Millenium Brescia 15, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 13, Trasporti Bressan Offanengo 10, Panbiscò Leonessa Altamura 8, Clai Imola Volley 7, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Futura

Giovani Busto Arsizio 7, Volley Modena 3.