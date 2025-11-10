Teatro

A San Michele Salentino, “Sfiorata la tragedia. Ma ci è scappato il morto”, monologo tragicomico di Elisabetta Aloia

lunedì 10 novembre 2025

Giovedi tredici novembre ore venti e trenta presso La Lab Bene confiscato alla mafia via Della Repubblica a San Michele Salentino

Una fiaba grottesca tra risate amare e desiderio di riscatto. È Sfiorata la tragedia ma ci è scappato il morto, il monologo tragicomico scritto diretto e interpretato da Elisabetta Aloia, in programma giovedi tredici novembre a La Lab di San Michele Salentino, bene confiscato alla mafia e restituito alla comunita. Lo spettacolo patrocinato dal Comune di San Michele Salentino e realizzato in collaborazione con Montagne Racconta e con la partecipazione e il ringraziamento a Francesco Niccolini e Claudio Milani.

L’appuntamento rientra nella rassegna Morgana chi racconta scuote chi e scosso resiste, promossa da Se Puede Cooperativa Sociale nell’ambito del Bando Futura, progetto della Presidenza del Consiglio regionale delle Pari Opportunita della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino e la collaborazione del partner Teatro Menzati

Protagonista della storia e Immacolata, una vedova che dopo la misteriosa morte del marito Tonino pescatore di professione si abbandona a un lungo monologo che alterna ironia e dolore. Il suo iniziale lamento si trasforma presto in una dichiarazione di vita in un atto di coraggio e di rinascita. Tra sarcasmo e dolcezza la protagonista racconta un Sud ancora ingabbiato nelle convenzioni sociali e nei pregiudizi di genere evocando le grandi figure femminili del cinema di Lina Wertmuller.

Con intensita e leggerezza il testo affronta temi universali e attuali: l’emancipazione femminile l’affermazione di se la condizione della donna nel Mezzogiorno e le dinamiche della discriminazione sociale e psicologica. Una narrazione che fa ridere e riflettere allo stesso tempo dove il riso diventa amaro e il desiderio di riscatto si fa potente strumento di resistenza.

Ingresso alle ore venti e inizio spettacolo alle ore venti e trenta. Gli organizzatori consigliano la prenotazione.

 

Nota sull’artista

Elisabetta Aloia, attrice pugliese, si e formata presso il CUT di Perugia TSU con Massimiliano Civica, Ludwik Flaszen e Roberto Ruggieri, proseguendo la sua formazione con Paolo Panaro e partecipando a masterclass con maestri del teatro contemporaneo come Massimo Verdastro, Claudio Morganti, Danio Manfredini, Rita Frongia e Giorgio Barberio Corsetti. Ha collaborato con diverse compagnie e istituzioni teatrali tra cui la Compagnia Diaghilev, Cantieri dell’Immaginario, Montagne Racconta e il Conservatorio Nino Rota di Monopoli. È direttrice artistica della rassegna di teatro al femminile Inaudita o di tutto quello che non si puo tacere, promossa dalla Fondazione Pasquale Battista in collaborazione con il Comune di Triggiano.

