“Note di Bacco a Natale” – Vino, musica e tradizione nel cuore del commercio fisico di Francavilla Fontana

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 17.00, il centro storico di Francavilla Fontana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per “Note di Bacco a Natale”, l’evento che celebra l’anima autentica del territorio con un mix irresistibile di sapori, suoni e cultura.

Questo appuntamento segna l’inizio del periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e accendere la magia delle feste tra le vie della città.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia, è promossa dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, organismo nato dalla sinergia tra il Comune di Francavilla Fontana e le principali associazioni di categoria del commercio locale, Confesercenti e Confcommercio provinciali. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al contributo attivo della Pro Loco cittadina e al prezioso intreccio di collaborazioni, energie e disponibilità che la Manifestazione ha saputo generare all’interno della comunità locale. “Note di Bacco a Natale” nasce nel periodo che unisce San Martino e Santa Cecilia, come simbolo di unione tra tradizione e comunità. L’evento è il risultato di una sinergia concreta tra enti, associazioni e operatori economici, che lavorano insieme per valorizzare il centro urbano con le numerose attività di vicinato che lo popolano, le eccellenze produttive, le cantine locali e l’identità culturale della città.

Una serata all’insegna di vino, musica, gastronomia, cultura e arte, che trasformerà Francavilla Fontana in un percorso esperienziale diffuso, finalizzato alla promozione e valorizzazione del commercio fisico.

Durante la serata, Francavilla Fontana si vestirà di festa: i più piccoli potranno incontrare personaggi delle favole, divertirsi con truccabimbi, glitter tattoo e sculture di palloncini, mentre le strade risuoneranno di musica popolare itinerante, culminando con il concerto finale del gruppo Jazzabanna in Piazza Umberto I. I locali e i ristoranti aderenti proporranno menù a tema e caldarroste, mentre gli esercizi commerciali offriranno degustazioni di vino guidate dai sommelier professionisti. Non mancheranno i tour tra i luoghi storici della città, arricchiti da una degustazione finale che renderà l’esperienza ancora più completa. “Note di Bacco a Natale” è molto più di un evento: rappresenta una festa collettiva dedicata al Territorio, dove tradizione, enogastronomia e musica si intrecciano in un’unica esperienza. L’evento è un invito a vivere il centro urbano, sostenere le attività locali e condividere la ricchezza di una comunità che si riconosce nei suoi suoni, nei suoi sapori, nelle sue radici, nei suoi negozi e nelle sue botteghe.

Segue elenco Punti degustazione:

- AR GIOIELLI in Via Roma 14

- APRILE GIOIELLI in Via Roma 27/B

- LE DIVE in Via Roma 29

- OTTICA ZULLINO in Via Roma 31

- MARISA GIOIELLI in Via Roma 47

- SORBINO in Via Roma 69

- TECNONET COMPUTERS in Via Roma 77

- CURTO PROFUMERIA in Via Roma 94

- LO SPAZIO DEL CUORE in Via Roma 96

- OTTICA PADULA in Via Roma 108

- BOTTEGA IMPERIALE in Via Regina Elena 12

- PRINCIPI & PRINCIPESSE in Via Regina Elena 1