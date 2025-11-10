Eventi

“Note di Bacco a Natale” – Vino, musica e tradizione nel cuore del commercio fisico di Francavilla Fontana

lunedì 10 novembre 2025

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 17.00, il centro storico di Francavilla Fontana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per “Note di Bacco a Natale”, l’evento che celebra l’anima autentica del territorio con un mix irresistibile di sapori, suoni e cultura.

Questo appuntamento segna l’inizio del periodo natalizio, con l’obiettivo di valorizzare il commercio locale e accendere la magia delle feste tra le vie della città.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Puglia, è promossa dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, organismo nato dalla sinergia tra il Comune di Francavilla Fontana e le principali associazioni di categoria del commercio locale, Confesercenti e Confcommercio provinciali. L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al contributo attivo della Pro Loco cittadina e al prezioso intreccio di collaborazioni, energie e disponibilità  che la Manifestazione ha saputo generare all’interno della comunità locale. “Note di Bacco a Natale” nasce nel periodo che unisce San Martino e Santa Cecilia, come simbolo di unione tra tradizione e comunità. L’evento è il risultato di una sinergia concreta tra enti, associazioni e operatori economici, che lavorano insieme per valorizzare il centro urbano con le numerose attività di vicinato che lo popolano, le eccellenze produttive, le cantine locali e l’identità culturale della città.

Una serata all’insegna di vino, musica, gastronomia, cultura e arte, che trasformerà Francavilla Fontana in un percorso esperienziale diffuso, finalizzato alla promozione e valorizzazione del commercio fisico.

Durante la serata, Francavilla Fontana si vestirà di festa: i più piccoli potranno incontrare personaggi delle favole, divertirsi con truccabimbi, glitter tattoo e sculture di palloncini, mentre le strade risuoneranno di musica popolare itinerante, culminando con il concerto finale del gruppo Jazzabanna in Piazza Umberto I. I locali e i ristoranti aderenti proporranno menù a tema e caldarroste, mentre gli esercizi commerciali offriranno degustazioni di vino guidate dai sommelier professionisti. Non mancheranno i tour tra i luoghi storici della città, arricchiti da una degustazione finale che renderà l’esperienza ancora più completa. “Note di Bacco a Natale” è molto più di un evento: rappresenta una festa collettiva dedicata al Territorio, dove tradizione, enogastronomia e musica si intrecciano in un’unica esperienza. L’evento è un invito a vivere il centro  urbano, sostenere le attività locali e condividere la ricchezza di una comunità che si riconosce nei suoi suoni, nei suoi sapori, nelle sue radici, nei suoi negozi e nelle sue botteghe.

Segue elenco Punti degustazione:

- AR GIOIELLI in Via Roma 14

- APRILE GIOIELLI in Via Roma 27/B

- LE DIVE in Via Roma 29

- OTTICA ZULLINO in Via Roma 31

- MARISA GIOIELLI in Via Roma 47

- SORBINO in Via Roma 69

- TECNONET COMPUTERS in Via Roma 77

- CURTO PROFUMERIA in Via Roma 94

- LO SPAZIO DEL CUORE in Via Roma 96

- OTTICA PADULA in Via Roma 108

- BOTTEGA IMPERIALE in Via Regina Elena 12

- PRINCIPI & PRINCIPESSE in Via Regina Elena 1

BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

