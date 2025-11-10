Lavoro

Brindisi, 349 posti di lavoro disponibili: il turismo traina l’occupazione nel nuovo report ARPAL Puglia

lunedì 10 novembre 2025

BRINDISI – Opportunità in crescita per chi cerca lavoro nella provincia di Brindisi. Il 44° report settimanale di ARPAL Puglia, pubblicato il 10 novembre 2025 e consultabile sul portale regionale “LavoroXTe”, segnala 69 annunci attivi per un totale di 349 posizioni aperte nei diversi settori produttivi del territorio.

 

Turismo e ristorazione al primo posto

A trainare il mercato dell’occupazione locale è ancora una volta il comparto turismo e ristorazione, che concentra 234 figure ricercate. Seguono il commercio con 34 posizioni aperte, il settore amministrativo con 21 e quello socio-sanitario con 14.

 

Nel dettaglio, risultano attive 9 offerte nel metalmeccanico, 6 nell’edilizia, 5 nell’assicurativo e 4 nella logistica. Quattro anche le figure richieste per il comparto elettromeccanico, tre per i trasporti e due per ciascuno dei settori tessile, contabile, artigianato, servizi alla persona e impiantistica elettrica. Chiudono la lista una posizione nel tecnico e una nell’alimentare.

 

Sono inoltre presenti tre offerte riservate alle categorie protette, di cui una ex art. 1 L.68/99.

 

Formazione e opportunità europee

Il report segnala anche numerose offerte di lavoro e tirocinio all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in ambito europeo. Sempre aggiornate, inoltre, le sezioni dedicate ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, oltre alle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

 

Tutte le offerte, aperte a candidati di entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, da cui è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

 

Il Camper del Lavoro nei comuni della provincia

Prosegue intanto il tour del Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, lo sportello mobile che porta i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei comuni della provincia. Dal 10 al 13 novembre, il camper farà tappa a Erchie, Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, offrendo ai cittadini supporto personalizzato per la ricerca di lavoro, l’orientamento professionale e la redazione del curriculum.

 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, mira a rendere più accessibili le politiche attive del lavoro e a promuovere legalità e inclusione, anche nell’ambito delle azioni di contrasto al caporalato.

 

Come restare aggiornati

Per informazioni e aggiornamenti sulle offerte, ARPAL Puglia invita a seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” e a consultare i portali SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

 

I tre CPI dell’ambito territoriale — Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni — sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

 

Per contattare gli uffici:

CPI Brindisi: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568068

 

CPI Francavilla Fontana: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568035

 

CPI Ostuni: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568001

Altri articoli
FrancavillaSera
“Note di Bacco a Natale” – Vino, musica e tradizione nel cuore del commercio fisico di Francavilla Fontana
10/11/2025
Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 17.00, il centro storico di Francavilla Fontana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per ...
San VitoSera
San Vito dei Normanni, Amministrazione Comunale e Aido Brindisi presentano "Il percorso di un si... una dichiarazione d'amore"
10/11/2025
Promuovere la cultura delle donazioni di organi, tessuti e cellule, e di conseguenza della salute e della solidarietà. È il focus del ...
BrindisiSera
Don Cosimo Schena supera 500.000 su Instagram: «Il sacerdote italiano più seguito dopo Papa Leone XIV»
10/11/2025
Brindisi, 10 novembre 2025 — Don Cosimo Schena ha superato quota 500.000 follower su Instagram, confermandosi il sacerdote italiano più ...
Cronaca
Il Tribunale per i Minorenni di Lecce restituisce il neonato alla madre: una decisione che riconosce il valore degli affetti familiari
10/11/2025
 Con una decisione che riconosce il valore degli affetti familiari, il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha accolto la richiesta della madre di ...
BrindisiSera
Lettera aperta di denuncia dei cittadini di via Bezzecca e viale Porta Pia: “Degrado e abbandono da anni”
10/11/2025
BRINDISI - I residenti di via Bezzecca e viale Porta Pia tornano a denunciare pubblicamente lo stato di degrado dell’area adiacente al ...
BrindisiSera
A Torre Guaceto tre giornate di formazione del progetto ASPEH: esperti e enti dell’Adriatico insieme per la tutela delle specie protette
10/11/2025
Si sono concluse le tre giornate di formazione organizzate dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto nell’ambito del progetto ASPEH - Adriatic ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce