Brindisi, 349 posti di lavoro disponibili: il turismo traina l’occupazione nel nuovo report ARPAL Puglia

BRINDISI – Opportunità in crescita per chi cerca lavoro nella provincia di Brindisi. Il 44° report settimanale di ARPAL Puglia, pubblicato il 10 novembre 2025 e consultabile sul portale regionale “LavoroXTe”, segnala 69 annunci attivi per un totale di 349 posizioni aperte nei diversi settori produttivi del territorio.

Turismo e ristorazione al primo posto

A trainare il mercato dell’occupazione locale è ancora una volta il comparto turismo e ristorazione, che concentra 234 figure ricercate. Seguono il commercio con 34 posizioni aperte, il settore amministrativo con 21 e quello socio-sanitario con 14.

Nel dettaglio, risultano attive 9 offerte nel metalmeccanico, 6 nell’edilizia, 5 nell’assicurativo e 4 nella logistica. Quattro anche le figure richieste per il comparto elettromeccanico, tre per i trasporti e due per ciascuno dei settori tessile, contabile, artigianato, servizi alla persona e impiantistica elettrica. Chiudono la lista una posizione nel tecnico e una nell’alimentare.

Sono inoltre presenti tre offerte riservate alle categorie protette, di cui una ex art. 1 L.68/99.

Formazione e opportunità europee

Il report segnala anche numerose offerte di lavoro e tirocinio all’estero, promosse attraverso la rete EURES, che favorisce la mobilità professionale in ambito europeo. Sempre aggiornate, inoltre, le sezioni dedicate ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, oltre alle iniziative legate ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Tutte le offerte, aperte a candidati di entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale regionale “LavoroXTe Puglia”, da cui è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

Il Camper del Lavoro nei comuni della provincia

Prosegue intanto il tour del Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, lo sportello mobile che porta i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei comuni della provincia. Dal 10 al 13 novembre, il camper farà tappa a Erchie, Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, offrendo ai cittadini supporto personalizzato per la ricerca di lavoro, l’orientamento professionale e la redazione del curriculum.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, mira a rendere più accessibili le politiche attive del lavoro e a promuovere legalità e inclusione, anche nell’ambito delle azioni di contrasto al caporalato.

Come restare aggiornati

Per informazioni e aggiornamenti sulle offerte, ARPAL Puglia invita a seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia” e a consultare i portali SINTESI Brindisi e i profili Google dei singoli Centri per l’Impiego.

I tre CPI dell’ambito territoriale — Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni — sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

Per contattare gli uffici:

CPI Brindisi: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568035

CPI Ostuni: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it – Tel. 0831 1568001