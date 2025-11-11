Attualità

Aeroporto del Salento: dal 3 giugno riparte il volo diretto Eurowings Brindisi a Praga

martedì 11 novembre 2025

Dal prossimo 3 giugno tornerà operativo il collegamento diretto tra l’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga, grazie a Eurowings. Il volo sarà attivo per tutta la stagione Summer 2026 con frequenza settimanale ogni mercoledì.

Questo collegamento rappresenta una nuova opportunità di crescita per il turismo incoming nel Salento, una meta sempre più richiesta anche dai viaggiatori provenienti dall’Europa centrale. Con questa scelta, Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, rinnova la fiducia verso il mercato pugliese e conferma l’interesse per lo sviluppo dello scalo di Brindisi, che negli ultimi anni ha registrato un costante aumento dei flussi di traffico.

“La ripartenza di questa rotta – ha commentato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – è la dimostrazione concreta della competitività e dell’attrattività del nostro sistema aeroportuale. Il nuovo collegamento consolida i rapporti tra la Puglia e i principali mercati europei, rafforzando la nostra strategia di espansione internazionale, basata su visione, coerenza e investimenti mirati. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e per aver individuato nello scalo di Brindisi un punto di riferimento per la crescita del traffico turistico e business. Un sentito ringraziamento va anche alla Regione Puglia, partner istituzionale fondamentale per la continua promozione del territorio sui mercati globali.”
I voli da Praga a Brindisi partiranno ogni mercoledì alle 7:15, con arrivo previsto alle 9:15. Il volo di ritorno decollerà da Brindisi alle 10:00 e atterrerà a Praga alle 12:00.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Eurowings e sulle principali piattaforme di prenotazione online.

cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

