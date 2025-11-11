Politica

Francavilla Fontana blindata per l’arrivo di Salvini: zona rossa e divieti in città durante la visita del ministro

martedì 11 novembre 2025

FRANCAVILLA FONTANA – Martedì 11 novembre, dalle 11 alle 13 circa, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini farà tappa a Francavilla Fontana per una giornata densa di appuntamenti. La visita prevede un sopralluogo tecnico alla stazione ferroviaria, attualmente interessata da lavori di riqualificazione, e a seguire l’inaugurazione del comitato elettorale di Giovanni Iurlaro, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali pugliesi in programma il 23 e 24 novembre.

Ad accompagnare Salvini ci saranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il sindaco Antonello Denuzzo, e i vertici di Rete Ferroviaria Italiana, tra cui Pierpaolo Olla, responsabile della Direzione Operativa Stazioni, e Giuseppe Macchia, della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari. La visita sarà l’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e ribadire il ruolo strategico dell’opera nel miglioramento dei collegamenti ferroviari della zona.

Dopo il sopralluogo, il ministro si sposterà per incontrare simpatizzanti e cittadini all’inaugurazione del comitato di Iurlaro, momento simbolico di avvio della campagna elettorale locale, con un confronto diretto tra il leader della Lega e l’elettorato pugliese.

In vista dell’arrivo del vicepremier, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla circolazione per ragioni di sicurezza e viabilità. Dalle ore 6:00 alle 12:00 sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in viale Vincenzo Lilla (tra via Quinto Ennio e piazzale Matteotti) e in piazzale Matteotti. Nello stesso orario sarà interdetto il transito in via Mulini, nel tratto compreso tra via Pietro di Castri e viale Lilla. Dalle ore 9:00 alle 12:00, il divieto di circolazione sarà esteso anche al tratto di viale Lilla compreso tra via Quinto Ennio e via San Francesco.

Le forze dell’ordine saranno impegnate in un imponente servizio di sicurezza, che prevede anche l’istituzione di una zona rossa attorno alla stazione e ai punti principali della visita ministeriale. L’accesso a quest’area sarà consentito soltanto a personale accreditato, autorità e forze di polizia, mentre per il pubblico saranno predisposte aree apposite.

Le autorità locali invitano i cittadini alla massima collaborazione, ricordando che la partecipazione all’evento, anche da parte di eventuali contestatori, sarà consentita nel rispetto delle misure di sicurezza e delle restrizioni temporanee imposte per l’occasione.

