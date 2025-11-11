Attualità

Sanità inclusiva: al via a Brindisi il corso Asl per formare operatori sui temi LGBTQIA+

martedì 11 novembre 2025

Il percorso in quattro moduli partirà il 18 novembre con l’obiettivo di promuovere accoglienza, rispetto e parità di trattamento nei servizi sanitari e sociosanitari. L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine degli assistenti sociali della Puglia.

BRINDISI – Costruire ambienti di cura inclusivi, capaci di accogliere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni. Con questo obiettivo la Asl Brindisi, attraverso il suo Ufficio Formazione, ha presentato oggi un corso dedicato all’orientamento sessuale e all’identità di genere, rivolto ai professionisti sanitari e sociosanitari. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Puglia, prenderà il via il 18 novembre e si articolerà in quattro moduli formativi, tra incontri online e una giornata in presenza.

Alla presentazione, svoltasi nella sede della Asl in via Napoli, hanno partecipato il direttore generale Maurizio De Nuccio, i responsabili scientifici del progetto, la psicologa Francesca Masiello e l’assistente sociale Massimiliano Fiorentino, la coordinatrice del Centro antidiscriminazione Mo.N.Di, Rosangela Paparella, e il dirigente responsabile della Struttura Informazione e Comunicazione istituzionale, Giacomo Dachille.“Vogliamo dotare gli operatori di strumenti concreti per superare barriere invisibili e costruire ambienti di cura basati sul rispetto e la sensibilità”, ha spiegato De Nuccio. “Il cambiamento culturale e la formazione sono fondamentali per rafforzare il sistema sanitario. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al progetto: il loro impegno farà la differenza”.

Il corso, finanziato dalla Regione Puglia, si inserisce nel quadro della Legge regionale n. 25 del 19 luglio 2024, dedicata alla promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso.

Come ha ricordato Massimiliano Fiorentino, anche presidente del Croas Puglia, “il percorso formativo intende promuovere negli operatori conoscenze e competenze specifiche per favorire l’accoglienza e la tutela dei diritti delle persone LGBTQIA+. Sono previsti quattro appuntamenti in modalità FAD sincrona – il 18 e 25 novembre, il 1° e 9 dicembre – oltre a una giornata in presenza con la partecipazione di attivisti e una campagna informativa su tutto il territorio provinciale”. “L’obiettivo – ha aggiunto la psicologa Francesca Masiello – è diffondere buone prassi, linguaggi inclusivi e approcci integrati alla cura, capaci di valorizzare le diversità come risorsa. Il corso sarà un’occasione per condividere esperienze e confrontarsi con esperti che rappresentano modelli virtuosi di inclusione”.

 

Un tema, quello dell’accesso paritario ai servizi sanitari, che resta cruciale per molte persone LGBTQIA+. Lo ha sottolineato Rosangela Paparella, del Centro antidiscriminazione Mo.N.Di: “Le ricerche dimostrano che una parte significativa della popolazione LGBTQIA+ incontra ostacoli e ambienti poco accoglienti, tanto da rinunciare alle cure. La formazione diventa dunque uno strumento essenziale per garantire non solo il bisogno, ma il diritto alla salute, all’ascolto e all’accoglienza. Questo percorso rappresenta una sfida e una promessa: costruire luoghi di cura aperti e sicuri per tutte le soggettività”.

Con questo progetto, la Asl Brindisi si fa promotrice di un cambiamento culturale che punta a rendere il sistema sanitario più equo, empatico e vicino a tutte le persone, nel segno dell’inclusione e del rispetto dei diritti.

cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

