Attualità

Ripristino del volo diretto Brindisi–Praga, soddisfatto il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo

mercoledì 12 novembre 2025

Per il console Riccardo Di Matteo «Una scelta lungimirante che rafforza i rapporti bilaterali tra Puglia e Repubblica Ceca e apre nuove prospettive di sviluppo turistico, culturale ed economico. Un ponte tra due territori uniti da valori comuni, pronti a collaborare in progetti di crescita condivisa e a promuovere la conoscenza reciproca tra i popoli.»

Grande soddisfazione è stata espressa dal Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, per la decisione di ripristinare il volo diretto tra l’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga, che sarà operativo dal 3 giugno 2026 e attivo ogni mercoledì per tutta la stagione estiva.

«Il ritorno del volo diretto Brindisi–Praga è una scelta lungimirante che rafforza i rapporti bilaterali tra la Repubblica Ceca e la Puglia – ha dichiarato il Console Di Matteo –. È un’opportunità per far conoscere da vicino ai cittadini cechi la bellezza, la cultura e l’autenticità della nostra regione, e allo stesso tempo per consentire agli italiani di scoprire un Paese dinamico, ricco di attrazioni turistiche, culturali e di nuove possibilità di collaborazione economica. La Repubblica Ceca può essere un partner strategico per la Puglia in termini di turismo e sviluppo».

Il Console ha inoltre sottolineato come i rapporti tra la Puglia e la Repubblica Ceca stiano crescendo e consolidandosi su più fronti: «Siamo pronti a puntare su interscambi culturali e imprenditoriali. Questa rotta aerea rappresenta un ponte concreto che unisce due territori accomunati da una visione europea e da un forte desiderio di crescita condivisa».

Il volo sarà operato da Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, con partenza da Praga alle 7.15 e arrivo a Brindisi alle 9.15, mentre il ritorno dal Salento è previsto alle 10.00 con arrivo nella capitale ceca alle 12.00.

I biglietti sono già disponibili sul sito Eurowings e sulle principali piattaforme di prenotazione online.

Il ripristino del volo, ha concluso Di Matteo – «Sarà fondamentale per consolidare il ruolo della Puglia come ponte per gli scambi turistici, culturali ed economici internazionali. La collaborazione con la Repubblica Ceca apre nuove prospettive per il futuro, rafforzando la vocazione internazionale della nostra regione e valorizzando il dialogo tra i popoli».

 

 

