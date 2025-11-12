FasanoSera

A Palazzo di Città va in scena il Consiglio: sul tavolo bilanci e lavori pubblici

mercoledì 12 novembre 2025

FASANO – Tutto pronto per una nuova seduta del Consiglio comunale di Fasano, convocata in sessione straordinaria dal presidente Vittorio Fanelli per mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

Un vero e proprio “palcoscenico” della politica locale, con dodici punti all’ordine del giorno che spaziano dai temi economici e urbanistici fino alle tradizioni natalizie.

La riunione si aprirà con la comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva (30 mila euro) destinato a coprire capitoli di spesa con fondi carenti, seguita da una serie di ratifiche di delibere di Giunta riguardanti variazioni di bilancio e progetti strategici legati anche al PNRR e alla digitalizzazione dei dati comunali.

Tra i punti più rilevanti anche la ratifica della convenzione tra il Comune di Fasano e ARPAL Puglia, che consentirà l’apertura di uno Sportello per l’Impiego nei locali di corso Vittorio Emanuele, offrendo un nuovo servizio ai cittadini in cerca di lavoro.

Spazio poi al Distretto Urbano del Commercio “Terra del Faso”, con un’ulteriore variazione di bilancio, e all’approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, un passo importante per aggiornare e migliorare la macchina amministrativa.

In agenda anche il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Lecce-Brindisi-Costa Adriatica”, con l’approvazione del progetto per la rigenerazione strategica e la valorizzazione di Torre Canne – Lotto B, che comporta variante urbanistica, vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Non mancano temi legati alla vita amministrativa interna, come la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025–2028 e il programma comunale per il diritto allo studio 2026.

In chiusura, l’approvazione dell’aggiornamento del regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione e una mozione simbolica ma sentita, presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano, dal titolo “Stella sulla Grotta”: un’iniziativa per l’accensione natalizia 2025 che promette di riportare nel cuore della città la luce delle festività.

Il sipario si alzerà dunque mercoledì mattina: un nuovo atto della politica cittadina, tra bilanci, progetti e tradizione.

Altri articoli
BrindisiSera
Ripristino del volo diretto Brindisi–Praga, soddisfatto il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo
12/11/2025
Per il console Riccardo Di Matteo «Una scelta lungimirante che rafforza i rapporti bilaterali tra Puglia e Repubblica Ceca e apre nuove ...
CeglieSera
Ceglie Messapica, Amati: “Al via la collaborazione con l’Università di Foggia per il polo riabilitativo del Sud”
12/11/2025
Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, Amati: “Promessa mantenuta: parte la collaborazione con l’Università di Foggia per ...
BrindisiSera
Rfi, 150 milioni per la linea Taranto-Brindisi: tutti gli interventi in corso
11/11/2025
Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prosegue il piano di ammodernamento della linea Taranto–Brindisi, finanziato in parte con risorse del ...
BrindisiSera
Altri 13 milioni di euro per il personale civile della Difesa: la CISL FP Taranto Brindisi chiede di investire sulle attività tecniche
11/11/2025
ALTRI 13 MILIONI DI EURO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA: LA CISL FP TARANTO BRINDISI ESORTA AD UN INVESTIMENTO STRATEGICO SULLE ATTIVITÀ ...
Attualità
Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026
11/11/2025
Presentato il Calendario Storico dei Carabinieri 2026, realizzato con il contributo dell’artista Luigi “Renè” Valeno, e ...
BrindisiSera
Brindisi, Ex Convento Santa Chiara: l’arte dice NO alla violenza il 22 e 23 novembre,
11/11/2025
L’arte dice di NO alla violenza22 e 23 novembre 2025 – Santa Spazio Culturale, Ex Convento di Santa Chiara (Brindisi)Ideazione e cura di ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce