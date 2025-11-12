A Palazzo di Città va in scena il Consiglio: sul tavolo bilanci e lavori pubblici

FASANO – Tutto pronto per una nuova seduta del Consiglio comunale di Fasano, convocata in sessione straordinaria dal presidente Vittorio Fanelli per mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 9.30, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

Un vero e proprio “palcoscenico” della politica locale, con dodici punti all’ordine del giorno che spaziano dai temi economici e urbanistici fino alle tradizioni natalizie.

La riunione si aprirà con la comunicazione sul prelevamento dal fondo di riserva (30 mila euro) destinato a coprire capitoli di spesa con fondi carenti, seguita da una serie di ratifiche di delibere di Giunta riguardanti variazioni di bilancio e progetti strategici legati anche al PNRR e alla digitalizzazione dei dati comunali.

Tra i punti più rilevanti anche la ratifica della convenzione tra il Comune di Fasano e ARPAL Puglia, che consentirà l’apertura di uno Sportello per l’Impiego nei locali di corso Vittorio Emanuele, offrendo un nuovo servizio ai cittadini in cerca di lavoro.

Spazio poi al Distretto Urbano del Commercio “Terra del Faso”, con un’ulteriore variazione di bilancio, e all’approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, un passo importante per aggiornare e migliorare la macchina amministrativa.

In agenda anche il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Lecce-Brindisi-Costa Adriatica”, con l’approvazione del progetto per la rigenerazione strategica e la valorizzazione di Torre Canne – Lotto B, che comporta variante urbanistica, vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Non mancano temi legati alla vita amministrativa interna, come la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025–2028 e il programma comunale per il diritto allo studio 2026.

In chiusura, l’approvazione dell’aggiornamento del regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione e una mozione simbolica ma sentita, presentata dal gruppo Circoli Nuova Fasano, dal titolo “Stella sulla Grotta”: un’iniziativa per l’accensione natalizia 2025 che promette di riportare nel cuore della città la luce delle festività.

Il sipario si alzerà dunque mercoledì mattina: un nuovo atto della politica cittadina, tra bilanci, progetti e tradizione.