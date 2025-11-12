Eventi

“La Nautica al centro dello sviluppo regionale: confronto a Brindisi promosso dallo SNIM

mercoledì 12 novembre 2025

Su iniziativa dello Snim – Salone Nautico di Puglia, venerdì 14 novembre, alle ore 10.00, nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale, si svolgerà a Brindisi un dibattito sul tema “La Nautica in Puglia – scenari e opportunità”.

L’evento, moderato dal giornalista Maurizio Bulleri, si articolerà con i saluti del Sindaco Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Mastro.

Previsti gli interventi del Presidente dello Snim Giuseppe Meo, del Presidente del Consorzio Nautico di Puglia Dario Montanaro, del Presidente di Confindustria e del Distretto della Nautica Giuseppe Danese, dell’amministratore delegato di “AsLabruna” Massimo Labruna, dell’amministratore delegato di “Pilota Shipyard” Donato Di Palo, del Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa, del Presidente di CNA Nautica Puglia Marco Carvignese e dell’esperto di formazione marittima Simone Quaranta. 

All’evento hanno assicurato la loro partecipazione i candidati Presidenti della Regione Puglia Antonio Decaro e Luigi Lobuono, oltre ad esperti del settore nautico, rappresentanti istituzionali e sindacali, operatori della Blue Economy, istituzioni scolastiche e della formazione professionale.

“E’ nostra intenzione – afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – porre la nautica al centro dell’agenda del prossimo Governo regionale, affrontando temi strategici come lo sviluppo della cantieristica, la formazione, la sostenibilità e la portualità turistica”.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i principali progetti che interessano la nostra regione, con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa di crescita e innovazione per il settore nautico pugliese.

Altri articoli
Mesagne
“Volevo un tè al limone”: la rinascita di chi vive tra due mondi. Fabio Macaluso racconta la sua vita da bipolare in Puglia
12/11/2025
Due tappe tra emozione e consapevolezza: San Michele Salentino e Mesagne ospitano l’autore che trasforma la fragilità in forza Cosa ...
FasanoSera
Fasano sotto la lente: maxi operazione dei Carabinieri, denunciato un giovane e cinque segnalazioni per droga
12/11/2025
Controlli “ad alto impatto” tra movida e zone giovanili: sequestrato un coltello e diverse dosi di stupefacenti FASANO (BR) – ...
FasanoSera
A Palazzo di Città va in scena il Consiglio: sul tavolo bilanci e lavori pubblici
12/11/2025
FASANO – Tutto pronto per una nuova seduta del Consiglio comunale di Fasano, convocata in sessione straordinaria dal presidente Vittorio ...
BrindisiSera
Ripristino del volo diretto Brindisi–Praga, soddisfatto il Console Onorario della Repubblica Ceca in Puglia, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo
12/11/2025
Per il console Riccardo Di Matteo «Una scelta lungimirante che rafforza i rapporti bilaterali tra Puglia e Repubblica Ceca e apre nuove ...
CeglieSera
Ceglie Messapica, Amati: “Al via la collaborazione con l’Università di Foggia per il polo riabilitativo del Sud”
12/11/2025
Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, Amati: “Promessa mantenuta: parte la collaborazione con l’Università di Foggia per ...
BrindisiSera
Notte di lacrime nel Brindisino: un ragazzo di 20 anni perde la vita, tre incidenti sconvolgono la provincia
12/11/2025
Una notte drammatica ha scosso la provincia di Brindisi, dove nel giro di poche ore si sono verificati tre gravi incidenti stradali che hanno ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce