“La Nautica al centro dello sviluppo regionale: confronto a Brindisi promosso dallo SNIM

Su iniziativa dello Snim – Salone Nautico di Puglia, venerdì 14 novembre, alle ore 10.00, nella sala conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale, si svolgerà a Brindisi un dibattito sul tema “La Nautica in Puglia – scenari e opportunità”.

L’evento, moderato dal giornalista Maurizio Bulleri, si articolerà con i saluti del Sindaco Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Mastro.

Previsti gli interventi del Presidente dello Snim Giuseppe Meo, del Presidente del Consorzio Nautico di Puglia Dario Montanaro, del Presidente di Confindustria e del Distretto della Nautica Giuseppe Danese, dell’amministratore delegato di “AsLabruna” Massimo Labruna, dell’amministratore delegato di “Pilota Shipyard” Donato Di Palo, del Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa, del Presidente di CNA Nautica Puglia Marco Carvignese e dell’esperto di formazione marittima Simone Quaranta.

All’evento hanno assicurato la loro partecipazione i candidati Presidenti della Regione Puglia Antonio Decaro e Luigi Lobuono, oltre ad esperti del settore nautico, rappresentanti istituzionali e sindacali, operatori della Blue Economy, istituzioni scolastiche e della formazione professionale.

“E’ nostra intenzione – afferma il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – porre la nautica al centro dell’agenda del prossimo Governo regionale, affrontando temi strategici come lo sviluppo della cantieristica, la formazione, la sostenibilità e la portualità turistica”.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i principali progetti che interessano la nostra regione, con l’obiettivo di promuovere una visione condivisa di crescita e innovazione per il settore nautico pugliese.