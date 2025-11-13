Aeroporti di Puglia punta al futuro: energia solare e tecnologia per voli sempre più green

Un futuro fatto di innovazione, efficienza e rispetto per l ambiente. E questa la rotta tracciata da Aeroporti di Puglia, che accelera sulla transizione energetica con un piano ambizioso destinato a ridisegnare il profilo degli scali regionali, rendendoli tra i piu sostenibili d Italia.

La societa ha affidato alla Work in Energy la realizzazione e la gestione di tre nuovi impianti fotovoltaici: uno da circa 120 megawatt all aeroporto di Foggia e due da 3 megawatt ciascuno negli scali di Bari e Brindisi. Questi impianti saranno in grado di coprire l intero fabbisogno energetico di Aeroporti di Puglia, garantendo energia pulita, stabile e riducendo in modo consistente le emissioni di anidride carbonica.

Un progetto che guarda lontano, in linea con le indicazioni del Rapporto Draghi, secondo cui la crescita della domanda globale di passeggeri dovra poggiare su infrastrutture moderne e resilienti, capaci di sostenere l espansione del traffico senza sacrificare la sostenibilita.

Il nostro obiettivo – spiega Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – e costruire un modello di aeroporto che guardi al futuro con responsabilita e visione. La sostenibilita non e solo una scelta etica, ma un motore di sviluppo e competitivita per l intero territorio. Gli investimenti in corso ci consentiranno di ridurre drasticamente le emissioni, migliorare l efficienza energetica e valorizzare le risorse rinnovabili, contribuendo agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Nonostante gli aeroporti rappresentino appena il 5 per cento delle emissioni di anidride carbonica legate al trasporto aereo, il settore e rimasto escluso dai fondi del PNRR, in applicazione del principio europeo Do No Significant Harm. Una decisione discussa, soprattutto alla luce dei dati che mostrano come gli interventi gia avviati dai gestori italiani permetteranno di evitare oltre 58 mila tonnellate di anidride carbonica all anno, con un costo medio di 649 euro per tonnellata risparmiata.

Aeroporti di Puglia, pero, non si ferma: dal 2019 aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite e dal 2022 partecipa al programma internazionale Airport Carbon Accreditation promosso da Airports Council International, che certifica gli aeroporti impegnati nella riduzione delle emissioni. Parallelamente, ha avviato interventi di efficientamento energetico, aumentando la quota di energia autoprodotta da fonti rinnovabili e promuovendo un modello di gestione aeroportuale all avanguardia.

Con questo piano, Aeroporti di Puglia conferma il proprio ruolo di pioniere della sostenibilita nel trasporto aereo italiano, unendo sviluppo economico, innovazione e tutela dell ambiente in un unica visione: quella dell aeroporto del futuro.