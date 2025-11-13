Attualità

Al via i lavori "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”: interventi PNC a Francavilla Fontana, Ostuni, Ceglie Messapica e San Pietro Vernotico

giovedì 13 novembre 2025

Sono ufficialmente partiti i lavori finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC) relativi al progetto “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile”, finalizzato all’adeguamento sismico e strutturale degli ospedali di Francavilla Fontana e Ostuni, del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica e del Pta di San Pietro Vernotico.

Il Responsabile unico del procedimento, l'ingegner Renato Ammirabile, ha avviato già da ottobre i lavori riguardanti il presidio ospedaliero di Francavilla Fontana, che prevedono il consolidamento statico della palazzina Dialisi, nella quale sono ospitati anche la farmacia ospedaliera e distrettuale, il servizio 118 e gli uffici.

"Gli interventi - spiega Ammirabile - sono realizzati con tecniche costruttive all’avanguardia e comprendono iniezioni di consolidamento in fondazione, il recupero delle strutture portanti esistenti e la riqualificazione del prospetto esterno, per restituire all’edificio maggiore sicurezza e un rinnovato valore architettonico".

Entro la fine dell’anno, inoltre, è previsto l’avvio dei lavori anche per l'ospedale di Ostuni e per il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica, che rientrano nello stesso programma di interventi mirati a garantire una rete ospedaliera moderna, sicura e resiliente.

Il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha espresso soddisfazione per l’avvio concreto delle opere, sottolineando come questi interventi rappresentino “un passo decisivo per la sicurezza strutturale dei nostri presidi e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Stiamo investendo per garantire non solo edifici più sicuri, ma anche ambienti di lavoro migliori per il personale sanitario e spazi più accoglienti per i pazienti”.

Un plauso è stato rivolto anche alla Regione Puglia, che ha assicurato un importante impegno nella pianificazione e nell’utilizzo efficace dei fondi europei, consentendo di trasformare le risorse del PNC in opere tangibili a beneficio della comunità.

Oltre a migliorare la sicurezza e la funzionalità delle strutture sanitarie, il progetto avrà ricadute positive sull’economia locale, grazie al coinvolgimento di imprese del territorio e professionisti specializzati, creando così nuove opportunità occupazionali e contribuendo allo sviluppo sostenibile del sistema sanitario provinciale.

 

 

Altri articoli
BrindisiSera
A Brindisi l’iniziativa “Guida Sicura” di Poste Italiane in Piazza della Vittoria
13/11/2025
Farà tappa domani nella sede di Piazza Vittoria a Brindisi il progetto “Guida Sicura”, l’iniziativa promossa da Poste ...
BrindisiSera
Aeroporti di Puglia punta al futuro: energia solare e tecnologia per voli sempre più green
13/11/2025
Un futuro fatto di innovazione, efficienza e rispetto per l ambiente. E questa la rotta tracciata da Aeroporti di Puglia, che accelera sulla ...
BrindisiSera
Provincia di Brindisi, parte lo sportello di consulenza psicologica per genitori e docenti
13/11/2025
La Provincia di Brindisi, in collaborazione con Socioculturale, attiverà a partire da novembre 2025 un nuovo Sportello di Consulenza ...
BrindisiSera
Brindisi, scomparsa una 17enne ucraina: ricerche in corso da tre giorni
13/11/2025
Proseguono senza sosta le ricerche di Yevheniia Menchuk, la ragazza di 17 anni di nazionalità ucraina scomparsa a Brindisi nella serata di ...
BrindisiSera
Brindisi, integrazione scolastica, martedì 18 novembre nel salone della Provincia OPEN DAY-FESTA DELLA CONVIVIALITÀ  
13/11/2025
Il Servizio di Integrazione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Socioculturale e con il ...
BrindisiSera
Brindisi, peculato e minacce a un consigliere comunale: indagato un dirigente della Brindisi Multiservizi
13/11/2025
La Polizia di Stato ha notificato questa mattina un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce