Restauro in partenza per la Fontana Tancredi, simbolo della storia medievale di Brindisi

La Fontana di Tancredi, una delle più significative testimonianze medievali di Brindisi, si prepara a una nuova fase di valorizzazione. La Colaci Emilio Impianti e Restauri, già nota in città per il restauro del monumento bronzeo dedicato a Cesare Augusto, ha annunciato l’avvio dei lavori, resi possibili grazie al contributo della Fondazione Puglia. L’ente ha scelto di sostenere la tutela di un bene identitario che rappresenta un legame profondo tra passato e presente, tra la comunità e il proprio patrimonio.

“Restaurare questo importante monumento significa valorizzare un elemento prezioso della storia di Brindisi – spiega la dott.ssa Elisabetta Palmiero, restauratrice e direttrice tecnica dell’azienda –. Ricordando il gesto solenne di Tancredi d’Altavilla, che fece abbeverare qui il suo cavallo prima di essere incoronato re, dobbiamo considerare che ogni pietra racconta il passaggio dei secoli. Il nostro compito è salvaguardarla e proteggerla”.

Gli interventi, sottoposti alla supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, del Rup dott.ssa Antonella Grassi e della direttrice dei lavori, architetta Giuliana Stancarone, seguiranno un approccio rigoroso e scientifico, nel pieno rispetto dei materiali originari. Dopo le analisi preliminari, si procederà con la pulitura controllata delle superfici e il consolidamento delle parti lapidee, fino alla loro protezione finale.

Grazie al sostegno della Fondazione Puglia, l’intervento non sarà soltanto tecnico ma anche culturale: un investimento nella bellezza, nella memoria e nella condivisione del valore del patrimonio storico della città.