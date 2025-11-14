Attualità

Restauro in partenza per la Fontana Tancredi, simbolo della storia medievale di Brindisi

venerdì 14 novembre 2025

La Fontana di Tancredi, una delle più significative testimonianze medievali di Brindisi, si prepara a una nuova fase di valorizzazione. La Colaci Emilio Impianti e Restauri, già nota in città per il restauro del monumento bronzeo dedicato a Cesare Augusto, ha annunciato l’avvio dei lavori, resi possibili grazie al contributo della Fondazione Puglia. L’ente ha scelto di sostenere la tutela di un bene identitario che rappresenta un legame profondo tra passato e presente, tra la comunità e il proprio patrimonio.

“Restaurare questo importante monumento significa valorizzare un elemento prezioso della storia di Brindisi – spiega la dott.ssa Elisabetta Palmiero, restauratrice e direttrice tecnica dell’azienda –. Ricordando il gesto solenne di Tancredi d’Altavilla, che fece abbeverare qui il suo cavallo prima di essere incoronato re, dobbiamo considerare che ogni pietra racconta il passaggio dei secoli. Il nostro compito è salvaguardarla e proteggerla”.

Gli interventi, sottoposti alla supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, del Rup dott.ssa Antonella Grassi e della direttrice dei lavori, architetta Giuliana Stancarone, seguiranno un approccio rigoroso e scientifico, nel pieno rispetto dei materiali originari. Dopo le analisi preliminari, si procederà con la pulitura controllata delle superfici e il consolidamento delle parti lapidee, fino alla loro protezione finale.

Grazie al sostegno della Fondazione Puglia, l’intervento non sarà soltanto tecnico ma anche culturale: un investimento nella bellezza, nella memoria e nella condivisione del valore del patrimonio storico della città.

Altri articoli
BrindisiSera
Visita istituzionale di Rino Armeni, presidente della Zo’s Bravehearts Foundation, all’ospedale Perrino di Brindisi
14/11/2025
Rino Armeni, fondatore e presidente della Zo’s Bravehearts Foundation (ZBF) e title sponsor dell’Assi Brindisi nel campionato ...
San VitoSera
A San Vito dei Normanni, Amministrazione Comunale e Aido Brindisi presentano "Il percorso di un si... una dichiarazione d'amore"
14/11/2025
Promuovere la cultura delle donazioni di organi, tessuti e cellule, e di conseguenza della salute e della solidarietà. È il focus del ...
BrindisiSera
OPI di Brindisi, Taranto e BAT contro la Delibera 1328: “Sostituire gli infermieri con gli OSS mette a rischio la sicurezza delle cure”
14/11/2025
Gli Ordini degli Infermieri di Brindisi, Taranto e BAT si costituiscono contro la Delibera regionale 1328: “Non si possono sostituire gli ...
BrindisiSera
Il Cobas Brindisi si mobilita: appello alla manifestazione unitaria del 28 novembre per difendere lavoro, diritti e futuro del territorio
14/11/2025
Appello per una manifestazione unitaria Brindisina in occasione dello sciopero generale nazionale programmato per il 28 Novembre 2025 dal Cobas ...
BrindisiSera
Al teatro Verdi di Brindisi va in scena "Benvenuti in casa Esposito"..
14/11/2025
Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi apre la stagione 2025-26 con una delle commedie più amate degli ultimi anni: “Benvenuti in Casa ...
BrindisiSera
ASL Brindisi: garantita la continuità dell’assistenza domiciliare integrata e la tutela dei lavoratori
14/11/2025
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Le le lavoratrici e a tutti i lavoratori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, nonché ai pazienti ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce