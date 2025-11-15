Attualità

Il rombo della solidarietà: 80 bikers "Amici in Moto" fermano i motori e donano il sangue a Brindisi

sabato 15 novembre 2025

Questa mattina, il Centro trasfusionale dell'ospedale "Perrino" di Brindisi ha vissuto una giornata straordinaria, trasformandosi nel punto di ritrovo per un gesto di solidarietà esemplare.

Ottanta motociclisti del gruppo "Amici in Moto Puglia" sono arrivati rombando in sella ai loro bolidi, ma non per una gita turistica. Parcheggiate le moto, hanno spento i motori per compiere l'atto più silenzioso e concreto di generosità: la donazione di sangue.

I bikers sono stati accolti dal direttore medico del presidio, Andrea Molino, e dalla direttrice del Centro trasfusionale, Antonella Miccoli, che ha creduto nell'iniziativa.

L'emozione tra i donatori era palpabile. «Di solito visitiamo musei o borghi – hanno dichiarato alcuni motociclisti –. Oggi invece siamo in un luogo dove si fa qualcosa di davvero concreto per gli altri. Donare il sangue è il modo più diretto per dire ‘ci sono’ a chi sta lottando».

La solidarietà, insomma, può viaggiare anche su due ruote e arrivare dritta al cuore di chi ne ha più bisogno. L'iniziativa si è conclusa con un impegno per il futuro: il gruppo ha già fissato il prossimo appuntamento, e i generosi centauri torneranno in ospedale a marzo per una nuova donazione di gruppo.

Si ricorda che una singola donazione può salvare fino a tre vite.

