Brindisi è a Torino: Mouaha punta sul ritmo e sulla concentrazione

La Valtur Brindisi prepara un nuovo impegno lontano da casa nella dodicesima giornata di Serie A2: ad attenderla c’è il parquet del Pala Gianni Asti, dove domenica sfiderà Torino. La squadra allenata da coach Sakota arriva alla trasferta dopo il prezioso successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro Rimini, una gara combattuta fino all’ultimo possesso al PalaPentassuglia.

Il gruppo biancoazzurro, rinvigorito anche dal rientro di Gabriele Miani dopo il problema alla schiena che lo aveva tenuto fermo, cerca ora di dare continuità al buon momento, pur consapevole della difficoltà della sfida: Torino, infatti, è in cerca di riscatto dopo quattro stop consecutivi che hanno rallentato un avvio di stagione promettente.

Il match vede anche diversi ex protagonisti incrociare il proprio passato. In panchina siederà Paolo Moretti, già tecnico brindisino nella stagione 2007/08 in B1. Tra i giocatori figurano Jakub Wojciechowski, che ha vestito la maglia torinese nel 2013/14, e Davide Bruttini, a Brindisi da giovanissimo nella prima parte del campionato 2008/09 di Serie A2.

Le parole di Aristide Mouaha, che analizza il momento della squadra:

“Dopo un periodo complicato in cui abbiamo lasciato per strada punti importanti, siamo riusciti a ritrovare compattezza e a conquistare una vittoria di squadra con Rimini. Ora dobbiamo proseguire su questa strada: ci serve continuità nei risultati e nel nostro modo di interpretare la gara, fatto di aggressività e condivisione del pallone. Torino è un gruppo solido, con gli americani come principali terminali offensivi. Per fare risultato dovremo restare mentalmente dentro la partita per tutti i quaranta minuti, evitando i cali che in passato ci sono costati caro. La chiave sarà imporre il nostro ritmo e la nostra identità di gioco.”

L’incontro sarà trasmesso domenica 16 novembre alle 18:00 su LNP Pass, disponibile tramite browser e app per dispositivi iOS e Android. La radiocronaca andrà in onda sulle frequenze di Radio Ciccio Riccio, mentre la differita televisiva sarà proposta lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 in Puglia e Basilicata), media partner NBB.

Per i tifosi che desiderano seguire la gara in compagnia, il Flabi Mediterranean Coffee & Food, Club House ufficiale della società biancoazzurra per l’intera stagione 2025/26, è l’unico locale autorizzato alla trasmissione delle partite della Valtur Brindisi. Per informazioni e prenotazioni: 375 5366001.