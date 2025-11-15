Corso gratuito e retribuito per addetti alla segreteria: ultimi posti disponibili a Brindisi

yProsegue l’impegno della Regione Puglia nel promuovere percorsi di formazione e inserimento lavorativo attraverso il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), iniziativa strategica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le opportunità attivate sul territorio, assume particolare rilievo il corso di formazione per Addetti alla Segreteria, che si terrà presso l’ente accreditato “Boris Pasternak” di Brindisi

Attraverso enti qualificati come il “Boris Pasternak”, il territorio contribuisce attivamente alla costruzione di competenze spendibili nel mercato occupazionale pugliese, sostenendo percorsi di riqualific

Il corso per Addetti alla Segreteria — della durata di 200 ore — è riconosciuto dalla Regione Puglia e rientra a pieno titolo nelle misure di politiche attive per il lavoro promosse dal programma GOL.

La partecipazione è gratuita e ai corsisti è garantita un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro l’ora per le ore effettivamente frequentate.

L’iniziativa è rivolta a disoccupati, inoccupati e percettori di sostegno al reddito residenti in Puglia, che potranno acquisire competenze tecniche e trasversali necessarie per operare in ambito amministrativo e gestionale, all’interno di enti pubblici, aziende private e studi professionali.

Il percorso formativo approfondisce le principali aree operative della funzione di segreteria:

Gestione amministrativa e organizzativa dell’ufficio;

Comunicazione interna ed esterna e redazione di documenti professionali;

Uso degli strumenti informatici e digitali;

Elementi di contabilità e normativa sulla privacy;

Accoglienza e relazione con il pubblico.

Il corso non solo rafforza la preparazione tecnico-pratica dei partecipanti, ma promuove una visione moderna della figura di segreteria, oggi sempre più orientata alla gestione dei processi comunicativi e organizzativi all’interno delle strutture produttive e istituzionali.

Con il programma GOL, la Regione Puglia riafferma la propria strategia per l’inclusione lavorativa, sostenendo la formazione continua come leva per la crescita individuale e collettiva.

Informazioni e adesioni

Per aderire al corso è necessario essere iscritti al programma GOL presso il Centro per l’Impiego di riferimento e selezionare il percorso formativo specifico.

Ente di Formazione “Boris Pasternak”

Via Giovanni XXIII, n. 9 – Brindisi

Tel. 0831 1521506 – Cell. 340 7593129

Email: info@borispasternak.it

https://www.borispasternak.it/avviso-gol/