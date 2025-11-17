La Olio Pantaleo Fasano ci prova ma la capolista Cda Talmassons non sbaglia e porta a casa i tre punti.

LATISANA. Nulla da fare per la Olio Pantaleo Fasano nella sfida contro la capolista Cda Talmassons che vince la gara in tre set consolidando il suo primato in classifica. Le ragazze di coach Paolo Totero, dopo un avvio difficoltoso, provano a scrollarsi di dosso la tensione del match mettendo in campo un gioco più fluido e incisivo. Il risultato è che le padrone di casa hanno dovuto correggere il loro modus operandi per avere ragione delle fasanesi. Olio Pantaleo che per questa gara rinuncia all’apporto del centrale Laura Franceschini fermata precauzionalmente dallo staff medico fasanese per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia. In campo Chiara Vinciguerra, alla prima da titolare, che disputa una buona gara mettendo in luce la sua esperienza e la sua abnegazione in questa serie A2.

"Abbiamo provato a lottare fino all'ultima palla contro una squadra obiettivamente molto forte. I primi due set abbiamo faticato a reggere il loro ritmo, ma nel terzo abbiamo reagito e provato a strappare il set, purtroppo perso 25-23. Dobbiamo continuare a spingere come si è fatto nell’ultimo set in prospettiva delle prossime gare. Facciamo tesoro di quanto di buono fatto stasera e pensiamo già da domani al prossimo importante turno. "

In gara le padrone di casa partono bene mettendo subito alle corde le fasanesi. Set messo facilmente in cascina per le friulane. Alla ripresa le fasanesi si scrollano di dosso una sorta di timore reverenziale cominciando a macinare gioco con qualche buona giocata che costringe le padrone di casa a cambiare il loro atteggiamento. A metà set però il Cda Talmassons approfittando di una serie di errori della gialloblù prendono il largo portandosi sul 2-0. Nella terza frazione però la musica cambia con la Olio Pantaleo che migliora sensibilmente il proprio gioco giocando punto a punto sino alla fine del set chiuso 25-23 grazie solo alla maggiore esperienza delle ragazze di coach Leonardo Barbieri. Buono il finale di gara delle fasanesi in prospettivsa dei prossimi e importanti match da affrontare.

“Abbiamo affrontato una squadra fortissima e meritatamente in vetta alla classifica. Noi abbiamo giocato a corrente alternata con poca incisività soprattutto nel primo set. Poi abbiamo migliorato sfoderando un buon gioco e mettendo un pò in difficoltà le nostre avversarie. Ottimo il terzo set dove potevamo allungare la gara ma la loro esperienza ha fatto la differenza finale. Dobbiamo continuare a ridurre i tanti errori che commettiamo e che ci fanno subire troppo il gioco delle avversarie. Adesso ci concentriamo sul prossimo turno e andiamo avanti”. Coach Paolo Totero.

Buona complessivamente la prestazione delle fasanesi che nei prossimi giorni devono subito mettersi a lavorare per prepara una gara importante contro una potenziale avversaria per la salvezza.

Cda Volley Talmassons Fvg - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-0

(25-16 25-18 25-23)

Cda Volley Talmassons FVG: Rossetto 9, Gannar 8, Scola 3, Bakodimou 13, Molinaro 11, Frosini 14, Mistretta (L), Cassan, Barbazeni, Viola, Feruglio, Enneking, Cusma. All. Barbieri.

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 1, Salinas 11, Piacentini 4, Korhonen 14, Provaroni 7, Vinciguerra 2, Gazzerro (L), Soleti 1, Franceschini, Negro, Maiorano, Vittorio, Pixner. All. Totero.

NOTE - Durata set: 27', 24', 29'; Tot: 80'.

MVP: Aurora Rossetto.

1° Arbitro Claudia Angelucci

2° Arbitro Fabio Pasquali

Video check Riccardo Falomo

Top scorers: Korhonen P. (14) Frosini G. (14) Bakodimou E. (13)

Top servers: Bakodimou E. (4) Molinaro B. (2) Scola F. (1)

Top blockers: Piacentini F. (2) Bakodimou E. (2) Korhonen P. (1)

Risultati:

Trasporti Bressan Offanengo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley 0-3 (23-25, 22-25, 23-25); Volley Modena - Nuvolì Altafratte Padova 3-2 (17-25, 25-22, 25-21, 22-25, 15-13); Cda Volley Talmassons Fvg - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-0 (25-16, 25-18, 25-23); Panbiscò Leonessa Altamura - Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (30-28, 18-25, 23-25, 28-26, 11-15); Valsabbina Millenium Brescia - Clai Imola Volley 2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 18-25, 16-18).

Classifica

Cda Volley Talmassons Fvg 21, Nuvolì Altafratte Padova 18, Valsabbina Millenium Brescia 16, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Trasporti Bressan Offanengo 10, Clai Imola Volley 9, Futura Giovani Busto Arsizio 9, Panbiscò Leonessa Altamura 9, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Volley Modena 5.