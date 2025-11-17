Aziende

Francavilla Fontana: il Barocco torna a respirare: da Rubens a Fontana un viaggio nel tempo

La grande macchina culturale di Francavilla Fontana si rimette in moto e apre le porte a un evento che promette di lasciare il segno: “Barocco e Neobarocco da Rubens a Fontana”, la nuova imponente mostra che troverà casa nel maestoso Castello Imperiali dal 21 marzo al 31 luglio 2026.

È Pierangelo Argentieri, anima e regista di Puglia Walking Art, ad annunciare l’arrivo di questo progetto, svelando il restyling del portale dedicato e l’avvio della diffusione online di tutto il percorso che ha condotto a questa esposizione. Una tappa importante che consolida l’identità della Puglia come terra d’incontro tra cultura, architetture e innovazione, grazie anche alla collaborazione con Regione Puglia e la Direzione regionale Musei nazionali.

«Questa mostra – afferma Argentieri – rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico di Puglia Micexperience, un modo concreto per rafforzare la rete tra pubblico e privato e valorizzare il patrimonio artistico della nostra regione».

Il sindaco Antonello Denuzzo accoglie l’iniziativa con entusiasmo: il Castello Imperiali, custodito e restaurato negli anni, si prepara a entrare in un circuito nazionale di luoghi culturali di primo piano. «Il Barocco è nel DNA della nostra città – sottolinea – e questa mostra non solo ne esalta le radici, ma può diventare un motore positivo anche per l’economia locale».

A dare forma e sostanza al progetto è il curatore Pierluigi Carofano, che costruisce un percorso ispirato al celebre saggio di Omar Calabrese, L’età neobarocca (1987). Il risultato è un viaggio che parte dalla teatralità esplosiva di Rubens, Van Dyck, Bernini, Pietro da Cortona, Guido Reni, e arriva fino alle aperture spaziali di Lucio Fontana, alle visioni metafisiche di De Chirico, alle vibrazioni contemporanee di Schifano e ai linguaggi informali del Novecento.

Il Castello Imperiali si trasformerà in un vero teatro immersivo: pannelli bilingue, didascalie approfondite, un catalogo dedicato e un allestimento studiato per guidare il visitatore attraverso luce, materia e pensiero. Un’esperienza sensoriale che unisce passato e futuro, tradizione e sperimentazione, nel cuore della città che del Barocco ha fatto la sua firma ideQntitaria.

