Sport

Metropolitan Karate Brindisi stacca 4 pass per i Campionati Italiani Juniores FIJLKAM

lunedì 17 novembre 2025

Domenica 2 Novembre a Noicattaro, gli Juniores della Metropolitan Karate Brindisi, guidati dai Tecnici Federali Francesco Zonno, Samuel Stea e Danilo Spagnolo, hanno combattuto per guadagnare un posto ai Campionati Italiani. 

In 4 sono stati gli agonisti impegnati nella fase di qualificazione. Rispettivamente Corsa Sara nel Kata Femminile (Forme). Minó Beatrice e Calabrese Aurora nel Kumite Femminile (combattimento a contatto controllato) e Scarafile Nicoló nel kumite maschile.

In categorie numerosissime, i giovani atleti brindisini hanno dato lustro al karate marchiato “Metropolitan”, staccando ben quattro pass per i Campionati Italiani Federali che si terranno al Centro Olimpico di Ostia Lido dal 23 al 25 Novembre.

Corsa Sara si classifica al 5º posto dopo 3 incontri nel Kata Femminile.

Scarafile Nicoló, perde al secondo incontro nella -68Kg Maschile alle bandierine dopo il pareggio di 2 a 2 ed è 7°.

Le medaglie arrivano invece da Minó Beatrice già Campionessa regionale nella -66Kg femminile lo scorso anno, quest'anno arriva in finale e perde per pochi punti la medaglia d'oro.

L'altra medaglia d'argento arriva da Calabrese Aurora, dopo 2 incontri superlativi accede in finale e perde di misura contro un atleta più esperta, quest'ultima già medaglia d'oro al Trofeo delle Regioni Puglia a Settembre e prima convocazione con la rappresentativa pugliese nella -74kg F.

All’Open League di Roma del 8 e 9 novembre, gara valevole per il ranking della Nazionale Giovanile, i due giovanissimi, Tedesco Alice e Spinelli Teo, dopo una spettacolare fase eliminatoria e avendo superato entrambi 4 turni, accedono alla Finale per la medaglia di bronzo dove perdono di misura e conquistano due amare medaglie di “legno” classificandosi al 5° posto nelle graduatorie finali in due categorie, la 47kg femminile e la 50kg maschile che contavano ben 32 avversari.

Prossimo appuntamento per la società brindisina, i Campionati Italiani Juniores al Centro Olimpico di Lido di Ostia, che grazie anche al supporto dello sponsor Enel/Csi, cerca di tenere alti i colori bianco azzurri della propria città. 

Altri articoli
San MicheleSera
Interruzione idrica a San Michele Salentino il 20 novembre: lavori AQP per migliorare il servizio
17/11/2025
 Acquedotto Pugliese (AQP) avvierà interventi di potenziamento della rete idrica nell’abitato di San Michele Salentino (Brindisi), ...
BrindisiSera
Brindisi, laboratorio di innovazione territoriale: a dicembre il primo evento di ANCE Brindisi con Confindustria Brindisi, dedicato alla nuova urbanistica che integra filiere e attrae investimenti
17/11/2025
ANCE Brindisi ribadisce il proprio impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio, mettendo al centro l’integrazione tra le ...
BrindisiSera
“Tuffo di Capodanno Brindisi 2026: sostegno all’Associazione Mattia Passante per la psiconcologia in neuro-oncologia al Perrino”
17/11/2025
Il "TUFFO DI CAPODANNO" di Brindisi si appresta a festeggiare  il 16° anno di vita, forte di una tradizione che continua a crescere ed ...
BrindisiSera
La Dinamo sfiora l’impresa: Climaway Basket Monopoli vince in volata 85-83
17/11/2025
La Dinamo Brindisi manca di un soffio il colpo esterno alla Tendostruttura di Monopoli. La Climaway si impone 85-83 al termine di una gara ...
Dalla regione
Selfie col cadavere: lo scatto choc che sconvolge il Salento finisce in tribunale
17/11/2025
DALLA REGIONE - Fotografarsi con il morto, sembra essere l’ultima imbarazzante trovata per farsi un selfie per immortalarsi in pose così ...
FrancavillaSera
Francavilla Fontana: il Barocco torna a respirare: da Rubens a Fontana un viaggio nel tempo
17/11/2025
La grande macchina culturale di Francavilla Fontana si rimette in moto e apre le porte a un evento che promette di lasciare il segno: “Barocco ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce