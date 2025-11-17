News Sindacati

Cisal Brindisi: accelerazione sul post carbone di Cerano, verso l'Accordo di Programma entro marzo 2026

lunedì 17 novembre 2025

Prosegue il percorso di riconversione e reindustrializzazione dell’area della ex centrale a carbone di Cerano, a Brindisi. Un nuovo incontro si è svolto ieri a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Brindisi, Luigi Carnevale, e dei rappresentanti di Ministero del Lavoro, Mef, Mase, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Confindustria e Invitalia

Durante la riunione, Invitalia ha presentato lo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo per l’individuazione delle progettualità attivabili nelle aree interessate dalla dismissione dell’impianto Enel. L’agenzia ha inoltre avviato un confronto diretto con le 12 aziende titolari dei 20 progetti più avanzati, che secondo le stime potrebbero generare 931 nuovi posti di lavoro, cui si aggiungono altri 460 nella fase di realizzazione. Complessivamente, le manifestazioni di interesse raccolte ammontano a 61 progetti su una superficie di 3.280 ettari.

Secondo quanto emerso nell'incontro, i 12 progetti prioritari sarebbero già nelle condizioni di avviare rapidamente le attività industriali, disponendo di aree immediatamente utilizzabili e di investimenti potenziali pari a quasi un miliardo di euro. La sottoscrizione dell’Accordo di Programma garantirebbe inoltre un iter autorizzativo accelerato, permettendo la cantierizzazione entro pochi mesi.

“Il nostro obiettivo è portare a termine nel più breve tempo possibile la riconversione produttivo-industriale di un’area così importante per Brindisi e per la Puglia – ha dichiarato il ministro Urso –. Puntiamo a finalizzare l’Accordo di Programma entro il primo trimestre del prossimo anno. Il numero rilevante di progetti conferma l’efficacia della procedura avviata”.

All’incontro ha partecipato anche una delegazione dell’Unione Cisal Brindisi, che ha espresso apprezzamento per il percorso avviato e per la volontà politica di trasformare la decarbonizzazione in un’opportunità per il territorio. Il sindacato ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla situazione dei lavoratori dell’indotto che, in questa fase di transizione, stanno perdendo posti di lavoro, auspicando l’introduzione di ammortizzatori sociali speciali per accompagnare questa fase.

“Sosteniamo convintamente questo percorso virtuoso – ha dichiarato Massimo Pagliara di Unione Cisal – ma chiediamo che vengano previste misure straordinarie per tutelare le maestranze più esposte alla transizione”.

Il lavoro proseguirà nelle prossime settimane con la conclusione della mappatura e l’approfondimento delle restanti progettualità, così da delineare un quadro completo e coerente con le potenzialità dell’area e con gli obiettivi di rilancio industriale ed occupazionale del territorio brindisino.

Altri articoli
BrindisiSera
La Asl Brindisi in campo contro la "pandemia silente": al via la Settimana di consapevolezza sull'Antibiotico-Resistenza (AMR)
17/11/2025
Dal 18 al 24 novembre verrà celebrata la Settimana mondiale di consapevolezza sulla Resistenza Antimicrobica (AMR), una campagna dell'Oms ...
BrindisiSera
Metropolitan Karate Brindisi stacca 4 pass per i Campionati Italiani Juniores FIJLKAM
17/11/2025
Domenica 2 Novembre a Noicattaro, gli Juniores della Metropolitan Karate Brindisi, guidati dai Tecnici Federali Francesco Zonno, Samuel Stea e Danilo ...
San MicheleSera
Interruzione idrica a San Michele Salentino il 20 novembre: lavori AQP per migliorare il servizio
17/11/2025
 Acquedotto Pugliese (AQP) avvierà interventi di potenziamento della rete idrica nell’abitato di San Michele Salentino (Brindisi), ...
BrindisiSera
Brindisi, laboratorio di innovazione territoriale: a dicembre il primo evento di ANCE Brindisi con Confindustria Brindisi, dedicato alla nuova urbanistica che integra filiere e attrae investimenti
17/11/2025
ANCE Brindisi ribadisce il proprio impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio, mettendo al centro l’integrazione tra le ...
BrindisiSera
“Tuffo di Capodanno Brindisi 2026: sostegno all’Associazione Mattia Passante per la psiconcologia in neuro-oncologia al Perrino”
17/11/2025
Il "TUFFO DI CAPODANNO" di Brindisi si appresta a festeggiare  il 16° anno di vita, forte di una tradizione che continua a crescere ed ...
BrindisiSera
La Dinamo sfiora l’impresa: Climaway Basket Monopoli vince in volata 85-83
17/11/2025
La Dinamo Brindisi manca di un soffio il colpo esterno alla Tendostruttura di Monopoli. La Climaway si impone 85-83 al termine di una gara ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce