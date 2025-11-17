Cisal Brindisi: accelerazione sul post carbone di Cerano, verso l'Accordo di Programma entro marzo 2026

Prosegue il percorso di riconversione e reindustrializzazione dell’area della ex centrale a carbone di Cerano, a Brindisi. Un nuovo incontro si è svolto ieri a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Brindisi, Luigi Carnevale, e dei rappresentanti di Ministero del Lavoro, Mef, Mase, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Confindustria e Invitalia

Durante la riunione, Invitalia ha presentato lo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo per l’individuazione delle progettualità attivabili nelle aree interessate dalla dismissione dell’impianto Enel. L’agenzia ha inoltre avviato un confronto diretto con le 12 aziende titolari dei 20 progetti più avanzati, che secondo le stime potrebbero generare 931 nuovi posti di lavoro, cui si aggiungono altri 460 nella fase di realizzazione. Complessivamente, le manifestazioni di interesse raccolte ammontano a 61 progetti su una superficie di 3.280 ettari.

Secondo quanto emerso nell'incontro, i 12 progetti prioritari sarebbero già nelle condizioni di avviare rapidamente le attività industriali, disponendo di aree immediatamente utilizzabili e di investimenti potenziali pari a quasi un miliardo di euro. La sottoscrizione dell’Accordo di Programma garantirebbe inoltre un iter autorizzativo accelerato, permettendo la cantierizzazione entro pochi mesi.

“Il nostro obiettivo è portare a termine nel più breve tempo possibile la riconversione produttivo-industriale di un’area così importante per Brindisi e per la Puglia – ha dichiarato il ministro Urso –. Puntiamo a finalizzare l’Accordo di Programma entro il primo trimestre del prossimo anno. Il numero rilevante di progetti conferma l’efficacia della procedura avviata”.

All’incontro ha partecipato anche una delegazione dell’Unione Cisal Brindisi, che ha espresso apprezzamento per il percorso avviato e per la volontà politica di trasformare la decarbonizzazione in un’opportunità per il territorio. Il sindacato ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla situazione dei lavoratori dell’indotto che, in questa fase di transizione, stanno perdendo posti di lavoro, auspicando l’introduzione di ammortizzatori sociali speciali per accompagnare questa fase.

“Sosteniamo convintamente questo percorso virtuoso – ha dichiarato Massimo Pagliara di Unione Cisal – ma chiediamo che vengano previste misure straordinarie per tutelare le maestranze più esposte alla transizione”.

Il lavoro proseguirà nelle prossime settimane con la conclusione della mappatura e l’approfondimento delle restanti progettualità, così da delineare un quadro completo e coerente con le potenzialità dell’area e con gli obiettivi di rilancio industriale ed occupazionale del territorio brindisino.