Francavilla Fontana, armi e 75mila euro nascosti in casa: arrestato un 52enne

FRANCAVILLA FONTANA – Un 52enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana con l’accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e di una ingente somma di denaro contante di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

L’operazione è stata eseguita il 17 novembre nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati a stupefacenti e armi. All’attività hanno partecipato anche i militari del Nucleo Investigativo di Brindisi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dell’Aliquota di Pronto Intervento (API) di Brindisi e del Nucleo Cinofili di Modugno.

Durante una perquisizione domiciliare estesa a tre appartamenti e alle relative pertinenze nella disponibilità dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto due pistole con munizioni: una Taurus calibro .45 con matricola abrasa e 30 proiettili, e una Smith & Wesson calibro .38 con 5 munizioni, risultata rubata a Francavilla Fontana nel marzo 2024. Le armi, insieme a parte del denaro, erano nascoste all’interno di un’intercapedine murata ricavata in un ripostiglio.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati 75.915 euro in contanti, cinque telefoni cellulari nuovi, materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti, un jammer (disturbatore di frequenze) e cinque manufatti pirotecnici del tipo “New Rambo”, la cui vendita è vietata. I militari hanno anche sequestrato l’impianto di videosorveglianza dello stabile e accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dalla normativa, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.