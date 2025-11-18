Cronaca

Francavilla Fontana, armi e 75mila euro nascosti in casa: arrestato un 52enne

martedì 18 novembre 2025

FRANCAVILLA FONTANA – Un 52enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana con l’accusa di detenzione illegale di armi, munizioni e di una ingente somma di denaro contante di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

L’operazione è stata eseguita il 17 novembre nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati a stupefacenti e armi. All’attività hanno partecipato anche i militari del Nucleo Investigativo di Brindisi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dell’Aliquota di Pronto Intervento (API) di Brindisi e del Nucleo Cinofili di Modugno.

Durante una perquisizione domiciliare estesa a tre appartamenti e alle relative pertinenze nella disponibilità dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto due pistole con munizioni: una Taurus calibro .45 con matricola abrasa e 30 proiettili, e una Smith & Wesson calibro .38 con 5 munizioni, risultata rubata a Francavilla Fontana nel marzo 2024. Le armi, insieme a parte del denaro, erano nascoste all’interno di un’intercapedine murata ricavata in un ripostiglio.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati 75.915 euro in contanti, cinque telefoni cellulari nuovi, materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti, un jammer (disturbatore di frequenze) e cinque manufatti pirotecnici del tipo “New Rambo”, la cui vendita è vietata. I militari hanno anche sequestrato l’impianto di videosorveglianza dello stabile e accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

 

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dalla normativa, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Altri articoli
OstuniSera
“Un dono… per un sorriso”: il Lions Club Ostuni riaccende la magia del Natale per chi è in difficoltà
18/11/2025
“Un dono… per un sorriso” – Torna l’iniziativa solidale del Lions Club Ostuni Città Bianca per regalare la ...
BrindisiSera
Cisal Brindisi: accelerazione sul post carbone di Cerano, verso l'Accordo di Programma entro marzo 2026
17/11/2025
Prosegue il percorso di riconversione e reindustrializzazione dell’area della ex centrale a carbone di Cerano, a Brindisi. Un nuovo incontro si ...
BrindisiSera
La Asl Brindisi in campo contro la "pandemia silente": al via la Settimana di consapevolezza sull'Antibiotico-Resistenza (AMR)
17/11/2025
Dal 18 al 24 novembre verrà celebrata la Settimana mondiale di consapevolezza sulla Resistenza Antimicrobica (AMR), una campagna dell'Oms ...
BrindisiSera
Metropolitan Karate Brindisi stacca 4 pass per i Campionati Italiani Juniores FIJLKAM
17/11/2025
Domenica 2 Novembre a Noicattaro, gli Juniores della Metropolitan Karate Brindisi, guidati dai Tecnici Federali Francesco Zonno, Samuel Stea e Danilo ...
San MicheleSera
Interruzione idrica a San Michele Salentino il 20 novembre: lavori AQP per migliorare il servizio
17/11/2025
 Acquedotto Pugliese (AQP) avvierà interventi di potenziamento della rete idrica nell’abitato di San Michele Salentino (Brindisi), ...
BrindisiSera
Brindisi, laboratorio di innovazione territoriale: a dicembre il primo evento di ANCE Brindisi con Confindustria Brindisi, dedicato alla nuova urbanistica che integra filiere e attrae investimenti
17/11/2025
ANCE Brindisi ribadisce il proprio impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio, mettendo al centro l’integrazione tra le ...
cultura
Mel Gibson sceglie la Puglia: “The Resurrection of the Christ -2 ” sarà girato nella Riserva di Torre Guaceto
BRINDISI, 30 ottobre 2025 – La magia del grande cinema internazionale torna a incontrare la bellezza autentica ...

Pubblicità Elettorale

___________________ concessionaria degli spazi pubblicitari di brindisisera.it, dichiara di aver depositato presso la propria sede in Via _________________ il listino analitico degli spazi e dei servizi pubblicitari on line che intende mettere a disposizione di chiunque abbia interesse a diffondere messaggi a contenuto politico – elettorale a condizione di parità commerciale tra loro. nderne visione, o acquisire informazioni scrivere a: info@brindisisera.it
info@brindisisera.it
Moviweb: Web Marketing - Siti web - Ecommerce