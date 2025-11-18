Uil e Uiltec Brindisi, investimenti post carbone: il destino della centrale Enel è ancora un mistero

L’incontro di oggi a Roma fra Ministero del Made in Italy e Organizzazioni Sindacali e Datoriali sul futuro dell’area di Cerano – al quale hanno partecipato la Uil e la Uiltec – ha condiviso i passi in avanti sulle proposte di investimento per il post carbone a Brindisi.

In estrema sintesi, delle oltre cinquanta proposte di investimento presentate negli scorsi mesi, il Ministero sta concentrando l’attenzione su dodici progetti. Si tratta di investimenti considerati maturi e avanzati da imprese che hanno la piena titolarità delle aree interessate. Su questi dodici progetti si concentrerà l’Accordo di Programma annunciato dal ministro Urso e che il Governo vuole rendere operativo entro marzo 2026. Sulla carta, i dodici progetti, insieme, dovrebbero offrire occupazione a circa 670 lavoratori diretti e ad altri 250 lavoratori nell’indotto.

La posizione della Uil e della Uiltec è stata illustrata dal segretario nazionale Marco Pantò, che ha ribadito la necessità di conoscere, oltre ai passi in avanti nei nuovi investimenti, quale sarà il destino della centrale Enel, anche in relazione all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Enel è intervenuta nell’incontro di oggi, ma non ha chiarito molti aspetti importanti. La società ha confermato che i processi industriali legati al phase out sono in programma a partire dal prossimo 1 gennaio, dureranno fra 24 e 36 mesi e coinvolgeranno gran parte della manodopera attuale, anche al fine della salvaguardia occupazionale. Non sono stati condivisi da Enel dettagli sul numero preciso dei lavoratori coinvolti, sulle mansioni richieste, sul coinvolgimento delle imprese dell’indotto e su altri aspetti decisivi per il futuro di molte famiglie.

Occorre comprendere quanti lavoratori, in attesa che i progetti diventino operativi, usciranno dal ciclo produttivo e prevedere fin da subito un protocollo di salvaguardia reddituale. I tempi degli investimenti non possono compromettere la dignità e il sostentamento di centinaia di famiglie. Per garantire un futuro certo ai lavoratori diretti e dell’indotto impiegati nell’area di Cerano è fondamentale programmare percorsi di riqualificazione e formazione necessari alle nuove mansioni.

Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza di stabilire un dialogo diretto fra sindacato e aziende proponenti gli investimenti, per conoscere i piani industriali, gli aspetti occupazionali e i contratti che saranno applicati, elementi fondamentali per l’Accordo di Programma.

La fase storica che stiamo vivendo è decisiva: si sta reindustrializzando un polo, quello di Cerano, che per il sindacato ha rappresentato e dovrà continuare a rappresentare un’area di sviluppo economico e sociale, con un futuro fatto di diritti certi e capace di garantire solidità energetica all’intero Paese.

Confidiamo nella sensibilità di S.E. il prefetto e commissario per la decarbonizzazione Carnevale, il quale ha ricordato anche oggi la propria consapevolezza dell’importanza della transizione per la tenuta sociale ed economica del territorio. Auspichiamo che possa assicurare tempi certi e rapidi per i prossimi passaggi.

Il segr reg Uiltec Puglia e coordinatore per Brindisi - Carlo Perrucci

Il coordinatore provinciale Uil Brindisi - Fabrizio Caliolo