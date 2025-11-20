Attualità

Francavilla Fontana, nuovo appuntamento con la stagione eventi 25-26 al Circo della Farfalla: il live delle Beabaleari!

giovedì 20 novembre 2025

Beabaleari è un duo musicale che nasce nel 2021 dall’unione artistica della cantautrice Diana Tejera e dell’autrice Beatrice Tomassetti, già coppia nella vita. Un progetto originale, ironico, immaginifico ed esistenziale che si interroga sull’umanità e sulla natura delle cose, attraverso una ricerca che vede scienza e poesia mescolarsi con leggerezza.

Le canzoni nascono dal desiderio di comprendere la nostra esistenza in questo universo sconfinato che ci ospita, che ci ha preceduto e che ci sopravvivrà; un rito catartico e liberatorio atto ad alleviare le ansie e i tormenti a cui la grande incertezza della vita, inevitabilmente, ci espone.

Mentre si strugge, però, Beabaleari non smette di posare lo sguardo sulla bellezza delle grandi e piccole cose che il mondo ci continua ad offrire, concentrando l’attenzione su dettagli a volte irrilevanti ma salvifici.Il sound è volutamente delicato, ritmato ed estivo. Una produzione dream pop dove passato e presente si intrecciano con armonia, un incontro perfetto tra cantautorato classico e synth spaziali.

La serata avrà inizio intorno alle ore 22 di sabato 22 novembre 2025, in Via Regina Elena 83, Francavilla Fontana (BR).

L’ngresso è libero e riservato ai soci Arci

Sarà possibile iscriversi direttamente in sede, compilando la richiesta di adesione dall’app Arci scaricabile qui:
https://tinyurl.com/2v2k62ado da browser qui:
https://tinyurl.com/mr3u56tr
EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/2566372830408549PAGINA FACEBOOK CIRCO: https://tinyurl.com/2k9nhk88PAGINA INSTAGRAM CIRCO: https://tinyurl.com/jrhpc7as
Tutti gli altri link utili: https://linktr.ee/admin

Canali news del Circo:
CANALE INSTAGRAM: https://tinyurl.com/44ceay4
CANALE WHATSAPP: https://tinyurl.com/bdz79h3a
CANALE TELEGRAM: https://tinyurl.com/ymmspnbz

