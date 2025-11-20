Urbanistica, territorio e sviluppo sostenibile: l’appello degli Architetti di Brindisi ai candidati alle Regionali 2025

L’Ordine degli Architetti richiama i candidati alle Elezioni Regionali 2025 alla necessità di una nuova centralità per il territorio, di una riforma seria dell’urbanistica e di un impegno concreto su rigenerazione urbana, consumo di suolo zero e valorizzazione delle risorse locali.

Alle Candidate e ai Candidati

alle Elezioni Regionali 2025

LORO SEDI

Questo Ordine, anche nella imminente circostanza del rinnovo del Consiglio Regionale, intende offrire qualche contributo per un confronto che travalichi lo spazio temporale della campagna elettorale per divenire metodo permanente di lavoro, nel rispetto di quanto previsto, proprio nel merito, dalla legge regionale sulla partecipazione, la n. 28 del 13 luglio 2017.

Chiediamo in premessa ai candidati Consiglieri e, conseguentemente, a coloro che saranno eletti nella assise regionale di favorire un percorso di maggiore centralità del nostro territorio, da sempre compresso fra le province di Bari e di Lecce, dando il risalto che merita al nostro patrimonio di risorse naturali, storico-architettoniche, produttive ed infrastrutturali. Ci limitiamo a citare l’esempio del sistema aero-portuale, non utilizzato per quelle che sono le grandi potenzialità che esprime, che è fondamentale per un diverso modello di sviluppo, capace di delineare una valorizzazione di tipo moderno dei settori economici trainanti.

Per ciò che riguarda le questioni più generali di stretta attinenza della nostra categoria non possiamo non soffermarci sulle tematiche connesse alla tutela e all’uso del territorio. Non a caso utilizziamo il titolo della ancora vigente, dal 1980, legge urbanistica regionale. Negli ultimi anni era stato avviato un dibattito per giungere ad una riforma della disciplina che ha subito una battuta d’arresto nonostante la collaborazione offerta costantemente (spesso ad horas e senza una base su cui confrontarsi) dai nostri ordini professionali. Forse in tal senso gioca negativamente un vizio d’origine che, negli assetti della futura Giunta Regionale ci si augura venga rimosso: la circostanza che un ambito di tale rilievo, come l’Urbanistica e l’Assetto del Territorio, sia stato gestito con delega affidata dal Presidente e non con una competenza assessorile.

La disciplina urbanistica va rapidamente e correttamente innovata, salvaguardando principi venuti da norme, quali quelle contenute all’interno della L.R. n. 20/2001 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, e valori specifici, interpretati in forma innovativa, della nostra regione. In tal senso va sottolineato come la forza del PPTR oggi debba stare nella capacità di caratterizzare da un punto di vista dello sviluppo economico, delle risorse europee e delle diverse misure finanziarie le politiche territoriali ed ambientali, incentivando gli investimenti privati. Questi valori riconosciuti e consolidati devono essere al riparo rispetto ad un turismo sempre più consistente che non si può caratterizzare solo per strutture ricettive per pochi e per le dinamiche del passato. Questi interventi stanno di fatto trasformando il nostro paesaggio, come lo hanno trasformato le politiche di incentivazione di alcune fonti energetiche, quali interventi straordinari e in variante, in una situazione in cui si evidenziano molteplici principi normativi vigenti non adeguati. La consapevolezza che i nostri territori necessitano di meccanismi coerenti di controllo ci deriva anche pensando ad un fenomeno sempre più irreversibile, quello della xi-lella, che ha risvolti non solo produttivi e di riconversione colturale, ma anche paesaggistici ed ambientali, di rigenerazione e di pianificazione del paesaggio agrario, di interazione fra città e campagna. Tutto questo, a sua volta, non può non incidere sulla programmazione economica e sulla più vasta pianificazione urbanistica e pone l’esigenza di nuove procedure e nuovi approcci, per uno sviluppo sostenibile, fra i diversi protagonisti in gioco.

Nell’obiettivo, che ci viene dalle agende europee, di perseguire uno sviluppo sostenibile, la gestione della rinnovata disciplina urbanistica deve guardare in modo contestuale ed integrato ai temi dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio, dell’agricoltura, delle infrastrutture.

Innovare significa anche dare una risposta al motivo per cui, secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Puglia, al 2024 non era neanche il 18% il numero di comuni pugliesi con un PUG approvato. In uno degli incontri avuti con gli uffici regionali sul tema erano emerse questioni a noi tutti note: come si è fatto, e si dovrà ancora fare, per il PPTR, gli ordini sono a disposizione per supportare processi formativi per liberi professionisti e per gli uffici comunali, avendo registrato inadeguatezze da parte dei comuni pugliesi, spesso accompagnate da discontinuità di tipo politico e da tentazioni di sovradimensionamento edilizio.

Innovare significa anche e soprattutto portare a sintesi, senza banalizzazioni, una materia che si articola e si perde in disposizioni spesso in conflitto fra di loro, quasi sempre complesse, di vario livello (nazionale, regionale e locale, nel mentre si parla di concertazione alle diverse scale, di fatto non esaltando le potenzialità dei singoli territori). Tutto ciò determina incertezza in tecnici ed investitori e discrezionalità da parte di chi rilascia pareri ed autorizzazioni, con i risultati che abbiamo constatato con le varie riproposizioni di disegni di legge sul “piano-casa”, con cui sono state assorbite competenze urbanistiche piuttosto che edilizie.

Questa vicenda ci dovrebbe insegnare che, evitando carenze o sovrapposizioni di competenze, l’ente regionale deve svolgere il proprio ruolo di regia e di indirizzo normativo-legislativo e di facilitatore dello sviluppo delle realtà territoriali, in accordo con queste.

A coloro che saranno eletti nel prossimo Consiglio Regionale chiediamo di volere favorire nuovi modelli di pianificazione a livello locale che sappiano guardare alle opportunità presenti e future nell’ambito della conversione, riqualificazione o dismissione degli insediamenti industriali presenti nel territorio. Chiediamo anche che vogliano porre al centro della agenda politica regionale 2025-2030 e del futuro sviluppo urbano e territoriale, il tema della rigenerazione urbana e del massimo consumo suolo zero, anche attraverso il riuso di quel vasto patrimonio dismesso presente nelle nostre città, a partire da quello demaniale, non guardando alle aree agricole come ad una riserva ulteriore di espansione edificatoria, ma attraverso i suoi potenziali di utilizzo, le preesistenze e i valori identitari.

Rinnoviamo, infine, la volontà di collaborare ad un processo che deve vedere insieme comuni, regione, associazioni di categorie e del terzo settore, nel pieno rispetto delle competenze ed autonomie proprie, nell’interesse pubblico e privato. Confermiamo un apporto che tenda al conseguimento di obiettivi di qualità nelle procedure tecnico-amministrative che nella vita degli spazi pubblici e delle relazioni sociali.

p. il Consiglio

Il Presidente

Arch. Maurizio Marinazzo